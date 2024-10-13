أسعار البيض بتعاملات اليوم الأحد من أرض المزرعة

أسعار البيض اليوم.. شهدت أسعار البيض خلال تعاملات اليوم الأحد في الأسواق المصرية وأرض المزرعة، استقرارًا، ووصلت سعر كرتونة البيض اليوم سواء بالنسبة للأبيض نحو 163 جنيهًا، وذلك وفقًا لسعر المزرعة.

وفي هذا الصدد تستعرض "الوفد" احدث المعلومات التي تطرا على أسعار البيض اليوم الأحد وبصورة لحظية، للوقوف على اخر المستجدات التي تشهدها الأسواق، وجاء سعره على النحو الآتي:

أسعار البيض اليوم الأحد في الاسواق المصرية والمزرعة

سعر كرتونة البيض اليوم

ووصل سعر كرتونة البيض اليوم سواء بالنسبة للأبيض نحو 163 جنيهًا، وذلك وفقًا لسعر المزرعة.

سعر كرتونة البيض الأبيض

سجل سعر كرتونة البيض الأبيض نحو 163 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض الأحمر

وسجل سعر كرتونة البيض الأحمر نحو 164 جنيهًا.

ومن ناحيتها؛ تستمر شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية في رصد ومتابعة أسعار البيض اليوم بشكل مستمر داخل الأسواق، في إطار تنفيذ خطة الدولة لتطوير ودفع عجلة إنتاج الثروة الداجنة للأمام، ولعل أبرز هذه الخطط هو تشجيع إقامة المشروعات التكاملية بالمناطق الصحراوية للتوسع وزيادة القدرة الإنتاجية للثروة الداجنة داخل مصر.

سعر البيض اليوم للمستهلك

ومن المعروف أيضًا أن خطة تنفيذ المشروعات تضم مراحل التفريخ والإنتاج والمجازر، بالإضافة إلى إنتاج الأعلاف ووحدات تدوير المخلفات والزراعات التكاملية.

وتتبنى الدولة المصرية حاليًا خطة استراتيجية محكمة للنهوض بقطاع الثروة الداجنة خاصة فيما يتعلق بأسعار البيض وأسعار الدواجن بحث استغلال الطاقة النظيفة من الموارد الطبيعية المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح أو البيوجاز والغاز الطبيعي في تشغيل المشروعات الإنتاجية.

وكانت الدولة المصرية قد خصصت 9 مناطق في 4 محافظات بإجمالي مساحة 19 ألف فدان للاستثمار الداجني، لزيادة إنتاج البيض بهدف تلبية احتياجات السوق المصرية وزيادة التصدير.

أسعار السلع

ولهذا فإن الموقع يحرص باستمرار على تقديم تقريرًا يوميًا عن سعر البيض اليوم «الأبيض والأحمر والبلدي» بالمزرعة، لرصد التغيرات التي يشهدها سوق السلع داخل مصر.