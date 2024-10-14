استمرارا لجرائمه الوحشية.. الاحتلال يعتقل مصورين صحفيين من القدس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء امس الأحد، مصورين صحفيين في البلدة القديمة من القدس المحتلة وفقا لما أوردته وكالة الانباء الفلسطينية "وفا".

وأفادت محافظة القدس، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المصورين الصحفيين أمير عبد ربه، ومحمد الشريف من البلدة القديمة في مدينة القدس المحتلة، ونقلتهما الى أحد مراكز التوقيف والاعتقال.

كما اعتدى جنود الاحتلال ، على شاب قرب بوابة الطور في مدينة نابلس.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن طواقم الإسعاف نقلت شابا (25 عاما)، إلى المستشفى عقب إصابته برضوض عقب اعتداء جنود الاحتلال عليه قرب بوابة الطور على جبل جرزيم في مدينة نابلس.

وقد اقتحمت قوات الاحتلال الليلة، بلدة عنبتا شرق طولكرم.

وذكرت مصادر محلية أن عددا من آليات الاحتلال اقتحمت البلدة من حاجز عناب العسكري شرقا، وسارت باتجاه شارعها الرئيسي، وتجولت داخل الاحياء والازقة وسط اعتراض سير المركبات المارة، ومطاردة عدد منها، دون ان يبلغ عن اعتقالات.