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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

استمرارا لجرائمه الوحشية.. الاحتلال يعتقل مصورين صحفيين من القدس

الاحتلال يعتقل مصورين
الاحتلال يعتقل مصورين صحفيين

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء امس الأحد، مصورين صحفيين في البلدة القديمة من القدس المحتلة وفقا لما أوردته وكالة الانباء الفلسطينية "وفا". 

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وأفادت محافظة القدس، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المصورين الصحفيين أمير عبد ربه، ومحمد الشريف من البلدة القديمة في مدينة القدس المحتلة، ونقلتهما الى أحد مراكز التوقيف والاعتقال.

كما اعتدى جنود الاحتلال ، على شاب قرب بوابة الطور في مدينة نابلس.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن طواقم الإسعاف نقلت شابا (25 عاما)، إلى المستشفى عقب إصابته برضوض عقب اعتداء جنود الاحتلال عليه قرب بوابة الطور على جبل جرزيم في مدينة نابلس.

وقد اقتحمت قوات الاحتلال الليلة، بلدة عنبتا شرق طولكرم.

وذكرت مصادر محلية أن عددا من آليات الاحتلال اقتحمت البلدة من حاجز عناب العسكري شرقا، وسارت باتجاه شارعها الرئيسي، وتجولت داخل الاحياء والازقة وسط اعتراض سير المركبات المارة، ومطاردة عدد منها، دون ان يبلغ عن اعتقالات.

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