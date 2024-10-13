سقوط 19 شهيدًا وإصابة آخرين جراء قصف الاحتلال لمدرسة شمال النصيرات

كشفت مصادر طبية، عن استشهاد 19 مواطناً وإصابة آخرين، الليلة، وذلك في قصف مدفعي استهدف مدرسة تأوي نازحين في منطقة المفتي شمال النصيرات، وفقًا لـ"وفا".



كما أفادت المصادر باستشهاد مواطنين جراء قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين شرقي مخيم البريج وسط القطاع.

وأكدت مصادر طبية ومحلية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت مسعفين خلال عملية إخلاء مرضى من مستشفى كمال عدوان، وذلك رغم التنسيق المسبق لعملية الإخلاء.

وفي وقت سابق مساء اليوم، استشهد 5 أطفال، وأصيب آخرون في مجزرة جديدة ارتكبها جيش الاحتلال غرب مخيم الشاطئ شمال مدينة غزة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 42,227 مواطنا، وإصابة 98,464 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.