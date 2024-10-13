الإثنين 14 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

اعلام عبري يكشف تفاصيل هجوم حزب الله على معسكر غولاني

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

كشف تحقيق الجيش الإسرائيلي الأولي عن تفاصيل بخصوص هجوم "حزب الله" مساء اليوم الأحد بالمسيّرات على ‏معسكر تدريب للواء غولاني في بنيامينا جنوب حيفا، ما أسفر عن عدد كبير من الإصابات.

txt

بعد استهداف"اليونيفيل".. تركيا تدعو المجتمع الدولي لاتخاذ موقف ضد إسرائيل

txt

وزير العدل الفلسطيني: نأسف لعدم تمكن دول العالم من وقف جرائم إسرائيل


وبحسب" روسيا اليوم"، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأنه تبين من التحقيق الأولي الذي أجراه الجيش الإسرائيلي في انفجار الطائرة بدون طيار بالقرب من راموت منشيه، اخترقت طائرتان  الأجواء من لبنان عبر البحر، على ما يبدو من نوع "شهد 107"، وتم التعرف عليهما بواسطة أنظمة الكشف التابعة للجيش الإسرائيلي وتم اعتراض إحداهما قبالة ضفاف نهر نهاريا، بينما كانت الأخرى تحت المراقبة والمطاردة الجوية من قبل الطائرات المقاتلة، ولكن بعد فترة طويلة انفجر وأدى إلى إصابة 67 شخصا، أربعة منهم بجروح قاتلة.
وتمت الإشارة إلى أن سلاح الجو يحقق في سبب عدم اكتشاف المسيّرة الأخرى، ولماذا لم يتم إطلاق أي إنذار .
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية في وقت سابق من مساء اليوم، بإصابة العشرات بينهم عدد من الحالات الحرجة والخطيرة جراء انفجار مسيّرة في بنيامينا قرب حيفا، فيما أكدت هيئة البث مقتل أحد المصابين.
من جهته، أعلن "حزب الله" استهداف ‏معسكر تدريب للواء غولاني في بنيامينا جنوبي حيفا بسرب من المسيّرات الانقضاضية، مؤكدا أن  "المقاومة الإسلامية ستبقى حاضرة ‏وجاهزة للدفاع عن بلدنا وشعبنا الأبي والمظلوم ولن تتوانى عن القيام بواجبها في ردع العدو ‏والله على كل شيء قدير.

مواد متعلقة

بعد استهداف"اليونيفيل".. تركيا تدعو المجتمع الدولي لاتخاذ موقف ضد إسرائيل

وزير العدل الفلسطيني: نأسف لعدم تمكن دول العالم من وقف جرائم إسرائيل

عاجل.. حزب الله اللبناني يعلن مسئوليته عن استهداف معسكر غولاني.. تفاصيل

حزب الله يستهدف معسكر تدريب للواء غولاني جنوبي حيفا

حزب الله يهاجم موقعا لجنود الاحتلال.. وإسرائيل تصفه بالأكثر دموية وتعلن الطوارئ

ماكرون يدعو حزب الله بوقف قصف إسرائيل

الجريدة الورقية