أكد وزير العدل الفلسطيني شرحبيل الزعيم، أن الوزارة تسعى إلى فضح ممارسات إسرائيل وانتهاكاتها ضد الفلسطينيين، والحصول على مواقف من دول العالم؛ لرفض ما تقوم به إسرائيل وتجريم هذه الأفعال.

وقال وزير العدل الفلسطيني، خلال مداخلة على قناة «القاهرة الإخبارية»: "إسرائيل تضرب بعرض الحائط القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".

توثيق جرائم إسرائيل



وأضاف وزير العدل الفلسطيني: «نأسف لعدم تمكن دول العالم من وقف جرائم إسرائيل، ونحاول توثيق جرائم إسرائيل ونسعى لإدانتها في محكمة العدل الدولية».

وتابع وزير العدل الفلسطيني: «جيش الاحتلال يدعم جرائم المستوطنين في الضفة الغربية»، لافتا إلى أن غطرسة الاحتلال مدعوما من الولايات المتحدة تجعله يشعر بأنه فوق القانون».

استشهد 8 فلسطينيين وأصيب آخرون جراء قصف للاحتلال الإسرائيلي على شمال قطاع غزة.



وقالت مصادر طبية إن مواطنين اثنين استشهدا وأصيب عدد آخر جراء قصف طائرات الاحتلال مدرسة "الفالوجا" شمالي قطاع غزة.

وأحرقت قوات الاحتلال منازل سكنية في محيط مركز شرطة جباليا.

صحة غزة: الاحتلال يرتكب 4 مجازر جديدة وارتفاع حصيلة الشهداء بالقطاع

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب أربع مجازر جديدة في القطاع، مما أسفر عن استشهاد 52 فلسطينياً وإصابة 128 آخرين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ، تأتي هذه التطورات وسط تصعيد متزايد في العدوان الإسرائيلي على القطاع، مما يزيد من التوتر والألم بين السكان.

وبحسب الإحصائيات الرسمية، ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 42,227 شهيداً، بالإضافة إلى 98,464 مصابا، تعكس هذه الأرقام المأساة الإنسانية التي يعيشها سكان القطاع، حيث يعاني العديد منهم من آثار القصف المكثف وتدمير المنازل والبنية التحتية.



أعربت وزارة الصحة عن قلقها الشديد بشأن الأوضاع الإنسانية في المستشفيات، التي تعاني من نقص حاد في الموارد الطبية والقدرات الاستيعابية، ويأتي ذلك في الوقت الذي تستمر فيه عمليات الإجلاء الطبي للجرحى، وسط صعوبة في الوصول إلى المرافق الطبية بسبب القصف المستمر.

في خضم هذه الأحداث المأساوية، دعت وزارة الصحة المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي وحماية المدنيين في القطاع ، كما أكدت على الحاجة الملحة لتقديم المساعدات الإنسانية والدعم الطبي العاجل للضحايا وعائلاتهم.



مع استمرار هذه الأعمال العدائية، هناك مخاوف متزايدة من تصعيد آخر قد يؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني في غزة. إن الوضع الحالي يضع الكثير من الضغوط على المواطنين الفلسطينيين، الذين يعيشون في ظروف صعبة وغير مستقرة.