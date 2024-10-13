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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

بعد استهداف"اليونيفيل".. تركيا تدعو المجتمع الدولي لاتخاذ موقف ضد إسرائيل

الخارجية التركية
الخارجية التركية

أدانت وزارة الخارجية التركية اعتداءات الجيش الإسرائيلي على قوة الـ"يونيفيل" في جنوب لبنان داعية المجتمع الدولي لاتخاذ موقف مشترك ضد إسرائيل والدول التي تزودها بالسلاح.

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وبحسب"روسيا اليوم"، قالت الخارجية التركية في بيان لها اليوم الأحد، حول الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف قوات الـ"يونيفيل" "إن الهجمات الإسرائيلية المنتظمة على قوات اليونيفيل، هي دليل على أن حكومة نتنياهو، تنتهج سياسة احتلال تجاه لبنان، ومستعدة لاستخدام السلاح تحت أي ظرف من الظروف.
وأضافت الوزارة، "تم تكليف قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) بالمساهمة في أمن المنطقة.. وبالنظر إلى أن إسرائيل تعمل على نشر الحرب في المنطقة، فإنّ دور اليونيفيل يصبح أكثر أهمية".
وأكدت الوزارة، أن "كل عضو في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ملزم بمنع الهجمات الإسرائيلية ضد قوات الأمم المتحدة التي يعينها بنفسه" داعية "جميع الدول، إلى اتخاذ موقف مشترك ضد إسرائيل، والدول التي تسلحها".

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