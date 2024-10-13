"عمر كمال يبحث عن التريند".. ناقد فني يهاجم مطرب المهرجانات

قال الناقد الفني عماد يسري، إن مؤدي المهرجانات عمر كمال يبحث عن التريند من أجل الشهرة، فهو دائما ما يبحث عن التريند لكي يعتلي الصدارة ونجده بشكل مستمر يُقحم الدين مع الغناء.

وتابع عماد يسري، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "تفاصيل"، للإعلامية نهال طايل والذي يعرض عبر فضائية صدى البلد 2، :"عمر كمال بيحب يعمل تريند كل شوية، ومن فترة قال أن كليبه مع إحدى الراقصات والدته مرضتيش بيه ومكانش يعرف الكلام ده ووالدته طلعت بعدها وصرحت أنها مقالتش الكلام ده خالص".



وأشار "يسري"، إلى أن عمر كمال يقحم الدين مع الفن في كل فترة وهو شيء غير مقبول ومحبوب، ومنذ شهور خرج علينا وأدلى بتصريحات أن والدته رفضت أن تذهب لزيارة بيت الله كون أمواله أتت من مصدر غير حلال ومشكوك فيها بسبب عمله في الملاهي الليلة.



وأوضح الناقد الفني عماد يسري، أن تصريح عمر كمال يدينه كونه يتسائل "هل فلوسي أقدر أعمل بيها خير ولا لأ"، فكيف يتسائل أن أمواله حلال أم حرام وفي نفس الوقت ينفق منها على والدته المنتقبة، معقباً :"يعني أنت راضي على أهل بيتك فلوس حرام وبتتكلم عن الخير.. أنت إنسان لازم تعيد تفكيرك".



جدير بالذكر أن برنامج تفاصيل يعرض يومي الأحد والاثنين والأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساء عبر فضائية صدى البلد 2 وهو من تقديم الإعلامية نهال طايل، ويستضيف البرنامج عدد من نجوم الفن للحديث معهم عن أعمالهم الفنية وأبرز تفاصيل حياتهم كما أنه برنامج إجتماعي خدمي.