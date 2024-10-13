بعد تصريحاته الأخيرة.. ناقد مشهور يهدد عمر كمال: أحسنلك تسكت وتعتزل (ما القصة؟)

فتح الناقد عماد يسري، النار على مطرب المهرجانات عمر كمال بعد تصريحاته الأخيرة، مشيرًا إلى أن حديثه حول قيامه بعمل الخير من مصدر رزقه حلال أم حرام يجعلنا نتسائل :"هل يقبل عن والدته الفلوس الحرام هو بيتكلم عن الخير وبس وقابل عليها الفلوس الحرام.. الحرام بين والحلال بين"، وذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل ببرنامج “تفاصيل”.



الناقد عماد يسري: عمر كمال شايف أن فلوسه حرام طيب ما تتعزل فن وتبطل تغني زي علي قدورة وفارس حميدة

ووجه عماد يسري رسالة لـ عمر كمال، قائلاً :"هل تربية والدة عمر كمال ليه بالمنظر ده، أنت عارف كويس فلوسك بتجيبها من فين، لو أنت شايفها أنها حرام والراقصات دول والخمور مينفعش يبقى يا عمر كمال تتعزل فن وتبطل تغني زي مطربين مهرجانات كتير أمثال على قدورة وفارس حميدة"



الناقد عماد يسري: عمر كمال يسيئ للفن المصري وقابل فلوسه على والدته

وأشار "يسري"، إلى أن عمر كمال يسيء للفن وللفنانين بسبب تصريحاته التي يطلقها علينا كل فترة، منوهاً أنه كان يتابع التعليقات على موضوعه حيث أدانه الجمهور بشكل كبير عما قاله من تصريحات عن فعل الخير وفي نفس الوقت يقبل أمواله على نفسه وأسرته.

الناقد عماد يسري: مصطفى شعبان بيصلي الفجر في وقته وعمرنا ما شوفناه بيتاجر بالدين



وأوضح الناقد الفني عماد يسري، أن "كمال" يستغل الدين في كل فترة مع الغناء ومن يريد أن تدين أو يتقرب من الله عزوجل في صمت، والفنان مصطفى شعبان الجميع يعلم أنه يؤدي صلاة الفجر في المسجد خلال توقيتها المحدد ورغم ذلك لا نجده يتاجر بصلاته، وفنانون أخرون لم نجدهم يتاجرون بالدين.



وأختتم عماد يسري حديثه قائلا :" يا عمر يا كمال أنت مطرب جيد وصوتك حلو وفنان ممكن تقدم أعمال جيدة، لو أنت بتحب الفن قدم أعمال وبس فلتقل خيراً أو لتصمت".