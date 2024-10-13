الأحد 13 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

حوادث

بأسلوب الخطف.. أمن القاهرة يضبط لصوص الهواتف المحمولة

بوابة الوفد الإلكترونية

تمكنت الأجهزة الامنية بمديرية أمن القاهرة من إلقاء القبض على عاطلين لاتهامهم بتشكيل عصابي لسرقة الهواتف المحمولة بأسلوب الخطف وبيعها لتاجر سئ النية. 

 

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بداية الوقعة عندما ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية امن القاهرة اقبض على عاطلين بدائرة قسم شرطة النزهة لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "الخطف" ، والتصرف فى المسروقات المستولى عليها ، بالبيع لعميلهما "سىء النية" (عامل – له معلومات جنائية)..تم ضبطه، وبحوزته (3 هواتف محمولة) من متحصلات وقائع السرقة.


جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقات.

 

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