أمن القاهرة يضبط لص مواتير المياه بالسلام

تمكنت الأجهزة الامنية بمديرية أمن القاهرة من إلقاء القبض على عاطل لاتهامه بسرقة مواتير المياه بمدينة السلام ومعه كمية كبيرة من المضبوطات.

بداية الواقعة كانت بإلقاء القبض على عاطل – له معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة السلام أول ، وبحوزته (6مواتير مياه "مجهولين المصدر") ، وبمواجهته أقر بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة مواتير المياه من داخل العقارات السكنية بأسلوب " الفك " ، وأضاف بأن المضبوطات من متحصلات 6 وقائع سرقة بذات الأسلوب.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقات.