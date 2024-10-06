أمن القاهرة يشن حملات مكثفة ويضبط عدة قضايا

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة حملات مكثفة استهدفت المخالفين والخارجين عن القانون.

وتمكنت جهود الحملات من تحقيق النتائج الإيجابية التالية :-ضبط (مالك شركة لشحن وتصدير البضائع كائنة بدائرة قسم شرطة المعادى ، عامل بذات الشركة) لقيامهما بمحاولة إخفاء ألعاب نارية داخل حاويات بقصد تهريبها عبر أحد المعابر البرية لخارج البلاد ، وعثر بداخل مخزن "غير مرخص" تابع للشركة المشار إليها على (105 كرتونة ألعاب ومحدثات صوت – 8 طلقات بإجمالى 15075 قطعة ألعاب نارية) ،وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد تهريبها لخارج البلاد.



كنا تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط (عاطل ، مالك شركة - مقيمان بدائرتى قسمى شرطة " #الجمالية – #منشأة_ناصر") ، وبحوزتهما (7 آلاف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام والأنواع) ، وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.