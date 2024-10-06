الأحد 06 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

حوادث

أمن القاهرة يشن حملات مكثفة ويضبط عدة قضايا

بوابة الوفد الإلكترونية

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة حملات مكثفة استهدفت المخالفين والخارجين عن القانون.

 

وتمكنت جهود الحملات من تحقيق النتائج الإيجابية التالية :-ضبط (مالك شركة لشحن وتصدير البضائع كائنة بدائرة قسم شرطة المعادى ، عامل بذات الشركة) لقيامهما بمحاولة إخفاء ألعاب نارية داخل حاويات بقصد تهريبها عبر أحد المعابر البرية لخارج البلاد ، وعثر بداخل مخزن "غير مرخص" تابع للشركة المشار إليها على (105 كرتونة ألعاب ومحدثات صوت – 8 طلقات بإجمالى 15075 قطعة ألعاب نارية) ،وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد تهريبها لخارج البلاد.

كنا تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط (عاطل ، مالك شركة  - مقيمان بدائرتى قسمى شرطة " #الجمالية – #منشأة_ناصر") ، وبحوزتهما (7 آلاف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام والأنواع) ، وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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