أهمية المكملات الغذائية| متى تكون ضرورية وكيف تحدد الجرعة المناسبة؟

تشكل المكملات الغذائية جزءًا مهمًا من نمط الحياة الصحي، إلا أن استخدامها العشوائي قد يؤدي إلى نتائج عكسية. يجب أن يعتمد تناول المكملات على احتياجات الجسم الفردية وتوجيهات الأطباء المختصين، وخلال السطور التالية نقدم لك الحالات التي تستدعي اللجوء إلى المكملات الغذائية وكيفية تحديد الجرعة المناسبة للحفاظ على توازن صحي.



متى تكون المكملات الغذائية ضرورية؟

تعد المكملات الغذائية ضرورية في حالات معينة عندما يكون الجسم غير قادر على تلبية احتياجاته من العناصر الغذائية الضرورية عبر الغذاء فقط، ومن أبرز هذه الحالات:

1.نقص الفيتامينات والمعادن: يمكن أن يكون نقص فيتامين D، الحديد، أو فيتامين B12 شائعاً لدى بعض الفئات مثل كبار السن، الحوامل، أو النباتيين.





2.اضطرابات الهضم والامتصاص: بعض الأمراض مثل داء كرون أو اضطرابات الأمعاء تؤثر على قدرة الجسم على امتصاص المغذيات من الطعام.





3.الحمل والرضاعة: النساء الحوامل أو المرضعات قد يحتجن إلى مكملات مثل حمض الفوليك أو الكالسيوم لضمان صحة جيدة للأم والطفل.





4.النظام الغذائي المقيد: الأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا مقيدًا مثل النباتيين الصرف قد يحتاجون إلى مكملات لسد النقص في العناصر الغذائية مثل الأحماض الدهنية أوميغا 3.





5.التقدم في العمر: مع تقدم العمر، تزداد الحاجة لبعض العناصر الغذائية بسبب تغيرات في امتصاص الجسم لها.





الجرعة المناسبة وكيفية تحديدها

الجرعة المناسبة من المكملات تعتمد على عدة عوامل منها العمر، الجنس، الحالة الصحية، والنظام الغذائي. لتجنب تناول جرعات زائدة تؤدي إلى سمية أو آثار جانبية غير مرغوبة، يجب استشارة أخصائيي التغذية أو الأطباء. على سبيل المثال:

فيتامين D: الجرعة اليومية الموصى بها للبالغين تتراوح بين 600-800 وحدة دولية، مع إمكانية الزيادة في حالات النقص الشديد.





الحديد: للنساء الحوامل، الجرعة المناسبة قد تصل إلى 27 مجم يوميًا، في حين أن الرجال يحتاجون فقط إلى 8 مجم يوميًا.





فيتامين B12: تختلف الجرعات بناءً على الحالة الصحية، وغالبًا ما تكون 2.4 ميكروجرام يوميًا للبالغين، ويمكن أن تكون أعلى لمن يعانون من نقص شديد.





من المهم دائمًا قراءة تعليمات المكملات الغذائية الموجودة على العبوة واستشارة الطبيب قبل البدء بتناول أي نوع من المكملات لضمان الجرعة المناسبة وتفادي أي مخاطر صحية.