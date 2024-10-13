الأحد 13 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

حوادث

الداخلية تضبط سيدة بالإسكندرية لإدارتها كيان تعليمي بدون ترخيص

بوابة الوفد الإلكترونية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من إلقاء القبض على إحدى السيدات لإدارتها كيان تعليمي "بدون ترخيص" بالإسكندرية للنصب والاحتيال على المواطنين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها. 

txt

عاجل إلى وزير الداخلية

txt

«الداخلية»: قوفل مُجهزة لتيسير الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية

txt

الداخلية تضبط 11 قضية اتجار في المُخدرات بأسيوط

txt

الداخلية تقوم بجهود أمنية مُكثفة للتصدي لمُستغلي راغبي العمل بالخارج

txt

الداخلية تكشف تفاصيل فيديو "نقل جثث من المقابر" في القليوبية

txt

فحص 59 سائق خلال حملة الداخلية لضبط مساطيل الطرق

txt

الداخلية تنفذ 84 ألف حكم قضائي خلال يوم

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (إحدى السيدات – مقيمة بمحافظة الإسكندرية) بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بالإسكندرية ، للنصب والإحتيال على المواطنين ومنحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية فى عدد من المجالات ، وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق للعمل لدى المستشفيات والشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.


وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطها بمقر الكيان المشار إليه ، وبحوزتها (مجموعة من الشهادات الدراسية منسوب صدورها للكيان "معدة للتزوير" – أكلاشية خاص بالكيان – مجموعة من طلبات وإستمارات الإلتحاق بالكيان – مطبوعات دعائية خاصة بالكيان – جهاز حاسب آلى بمشتملاته ى"بفحصه تبين إحتوائه على العديد من الآثار والدلائل التى تؤكد نشاطها الإجرامى").


وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 

الجريدة الورقية