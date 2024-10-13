عاجل إلى وزير الداخلية

صدر لصالحى الحكم رقم 7 لسنة ۲۰۲۲ جنح الزاوية الحمراء والمحصورة برقم ١٩٦٣ لسنة ۲۰۲۲ حصر حبس الزاوية الحمراء ضد أحد الأشخاص وقد توجهت عدة مرات إلى إدارة تنفيذ الأحكام لتنفيذ الحكم إلا أنها لم تقم بالتنفيذ عليه، ضاربة بذلك عرض الحائط على الرغم من أن المتهم له موطن معلوم لديهم.

برجاء التكرم من سيادتكم بإصدار أمركم الكريم لجهة تنفيذ الإحكام بسرعة تنفيذ الحكم سالف البيان، وذلك خشية ضياع حقى خاصة أن الحكم لم يتبقَ عليه سوى بعض أشهر ويكون عرضة لسقوطه.

جعلكم الله عونًا لكل ذي حاجة

مصطفى محمود عبدالحافظ

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