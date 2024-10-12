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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

حوادث

الداخلية تكشف تفاصيل فيديو "نقل جثث من المقابر" في القليوبية

نقل جثث من المقابر
نقل جثث من المقابر في القليوبية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يتضمن قيام أحد الأشخاص ويعاونه آخر بالحفر بإحدى المقابر بدائرة قسم شرطة الخانكة بالقليوبية، وانتشال بعض الرفات.

بالفحص أمكن تحديدهما وضبطهما، وتبين أنهما عامل بمقابر الصدقة ونجله، وبمواجهتهما قرر الأول بقيامه بالاشتراك مع نجله بتنظيف مقابر الصدقة، ونقل بعض العظام إلى العين المجاورة لها (المخصصة لتجميع الرفات)، وذلك لتزاحم المقبرة، تمهيداً لاستقبال حالة وفاة جديدة بذات المقبرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي وقت سابق، أكدت مصادر أمنية أن هذا الفعل جزء من عملية إخلاء مقابر الصدقة بعد امتلائها، حيث يتم نقل العظام إلى مقابر أخرى لتجهيز المكان لاستقبال جثث جديدة.

ورغم ذلك، يجري التحقيق في الحادث والفيديو لضمان الالتزام بالقوانين واحترام حرمة الموتى.
 

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