تنفيذ 55 حالة إزالة فورية لتعديات بالبناء المخالف في فايد بـالإسماعيلية

تابع اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، أعمال المرحلة الأولى من الموجة ٢٤ لحملة إزالة التعديات، والتي يتم تنفيذها في الفترة من اليوم ١٢ أكتوبر حتى ١ نوفمبر ٢٠٢٤، وذلك تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وبالتنسيق مع وزارات التنمية المحلية والداخلية والدفاع والزراعة والري ومحافظة الإسماعيلية وجهات الولاية

حيث شهد تنفيذ ٥٥ حالة إزالة لتعدِّيات بالبناء المخالف بدون ترخيص، ضمن المرحلة الأولى من الموجة ٢٤، والتي نُفذت بنطاق مركز ومدينة فايد، تحت إشراف السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية وبحضور رئيس مركز ومدينة فايد وقوات إنفاذ القانون.

وكانت الإزالات عبارة عن استرداد ۳۷ حالة لأراضي أملاك الدولة (رفض تقنين) بمساحة ۲۱۱۹٣ م، بولاية المحافظة.

أيضًا تم تنفيذ إزالة لحالة تعدٍّ بالبناء على أراضي أملاك الدولة بولاية الزراعة، على مساحة ٧ أسهم عبارة عن بناء سور ومبنى غير مكتمل وغير مأهول بالسكان، كما تم تنفيذ إزالة لـ ۱۱ حالة تعدٍّ بالبناء بدون ترخيص على أراضي أملاك خاصة على مساحة ٤٠٤ م، عبارة عن بناء أسوار ومباني بدون ترخيص.

بالإضافة لإزالة حالة واحدة لتعدٍّ بالبناء على أراضى بولاية الرى على مساحة ٢٥ م، عبارة عن وصلات غير قانونية.

كما تم إزالة ٥ حالات تعدٍّ بالبناء على أراضي بولاية الصرف، على مساحة ٧٤٩ م عبارة عن أسوار ومباني غير مكتملة.

ووجَّه محافظ الإسماعيلية رؤساء المراكز والمدن بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجددًا على الأراضي المُستردة، والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، ووفقًا للبرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

مشددًا على التعامل الفوري حيال أي حالات تعدٍّ جديدة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وكذلك الحفاظ على الأراضي المستردة ومنع التعدي عليها وعلى الأراضي الزراعية من جديد.