يفضل الكبار والصغار تناول الدجاج بأكثر من طريقة وهذا ما يدفع الأمهات التي تحضيره باستمرار لأفراد أسرتها لتبلي احتياجاتهم.

تحتوى الدجاج على فوائد كثيرة، أبرزها انها مصدر للفيتامينات والمعادن، من كما أنها توفر مجموعة واسعة من الفيتامينات والمعادن الضرورية مثل فيتامين ب3 (النياسين)، ب6، ب12، والسيلينيوم، والزنك، والنحاس. هذه العناصر تساعد في تعزيز إنتاج الطاقة، وتحسين وظائف الدماغ والجهاز العصبي.

واليوم نقدم لكٍ طريقة تحضير ساندوتش مقلقل دجاج بخطوات سهلة وبسيطة.

المقادير

- الدجاج : 500 جراماً (مقطع مكعبات)

- خبز الباغيت : 2 حبة (فرنسي)

- البصل : 1 حبة (مقطع شرائح رفيعة)

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

- فلفل أخضر حار : قرن

- الزيت النباتي : 3 ملاعق كبيرة

- طماطم : 1 حبة (مقطعة)

- الثوم : فصّان

- بقدونس : ربع كوب (مفروم)

طريقة التحضير

سخني الزيت النباتي في مقلاة واسعة ثم أضيفي مكعبات الدجاج وقلبيها حتى تتحمر جيداً.

أضيفي البصل والثوم المفروم وقلبيه مع الدجاج حتى يذبلا.

تبلي الدجاج بالملح والفلفل الأسود.

أضيفي الطماطم المقطعة مكعبات صغيرة، والفلفل الأخضر الحار واتركي المكوّنات على نار هادئة لمدة 10 دقائق حتى تمام النضج.

أحضري خبز الباجيت الفرنسي واحشيه بكمية وفيرة من مقلقل الدجاج، وزيني الساندوتش بالبقدونس المفروم.

كرري العملية حتى انتهاء الكمية.

قدمي ساندوتش مقلقل الدجاج ساخناً.