الأحد 13 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

الجامعة العربية: الشباب العربي في صميم استراتيجياتنا

جامعة الدول العربية
جامعة الدول العربية

في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه المنطقة العربية، تبرز الحاجة الملحة لاستثمار الحكومات في طاقات الشباب كوسيلة أساسية لضمان مستقبل أفضل.

txt

سعر طن الحديد المسلح بتعاملات اليوم الأحد لدى التاجر وأرض المصنع

 إذ تؤكد جامعة الدول العربية أن تعزيز قدرات الشباب وتمكينهم يأتي في صميم أولوياتها وأولويات الدول الأعضاء. يأتي هذا التوجه في وقت يتطلب فيه العالم العربي مزيدًا من التعاون والتنسيق بين المؤسسات، خاصة في مجالات التعليم والتدريب.

أكدت جامعة الدول العربية أن دعم القدرات وتمكين الشباب يُعتبر حاليًا من أبرز أولوياتها وأولويات الحكومات العربية، بالإضافة إلى المنظمات الإقليمية والدولية. جاء ذلك في كلمة للسفير محمد صالح العجيري، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون الإدارية والمالية، خلال افتتاح دورة تدريبية للوفد العراقي الدبلوماسي في المندوبية الدائمة لجمهورية العراق لدى الجامعة، والتي تستمر ثلاثة أيام بحضور الوزير المفوض دكتور مهند محسن الشحماني.

وأشار العجيري إلى أن الاستثمار في تعليم وتدريب الشباب يمثل استثمارًا طويل الأمد، ويعد وسيلة فعالة لمواجهة التحديات التي تعترض مسيرة التنمية في المنطقة. وأعرب عن سعادته لالتزام الدول الأعضاء بتوفير فرص تدريبية للشباب، خاصة الدبلوماسيين، لتعزيز معرفتهم بمؤسسة جامعة الدول العربية التي تُعتبر الأقدم بين مؤسسات العصر الحديث، حيث تأسست في 22 مارس 1945.

وشدد العجيري على أهمية تكثيف البرامج التدريبية واستمرارية تنظيم دورات تعريفية تستهدف الشباب العربي بشكل عام، بما يساهم في تعريفهم بمهام الجامعة وآليات اتخاذ القرارات. وأشار إلى الدور التاريخي للعراق منذ تأسيس الجامعة ودعمه المستمر للعمل العربي المشترك رغم التحديات.

وذكر العجيري أن هذه الدورة تأتي ضمن سلسلة برامج بناء القدرات التي تتبناها الجامعة، حيث توسعت مهام إدارة التدريب لتشمل التعريف بأنشطة الجامعة لممثلي الدول العربية وغير العربية. وقد استقبلت الأمانة العامة في السنوات الأخيرة متدربين ودبلوماسيين من عدة دول، بما في ذلك المملكة العربية السعودية والبحرين وعمان، بالإضافة إلى زوار من دول غير عربية مثل اليابان.

يتناول البرنامج التدريبي التعريفي مواقف جامعة الدول العربية من القضايا الإقليمية والدولية، ومن المقرر أن يتضمن عدة محاضرات حول نشأة الجامعة وآليات عملها، إلى جانب جهودها في مجالات الاقتصاد والأمن القومي والاجتماع، بالإضافة إلى دعم اللاجئين وقضايا الهجرة.

مواد متعلقة

منتخب إسبانيا يستدعى بديل لامين يامال

سعر طن الحديد المسلح بتعاملات اليوم الأحد لدى التاجر وأرض المصنع

المنتدى الحضري العالمي يعود إلى القارة الأفريقية بعد أكثر من 20 عامًا
الجريدة الورقية