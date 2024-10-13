الجامعة العربية: الشباب العربي في صميم استراتيجياتنا

في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه المنطقة العربية، تبرز الحاجة الملحة لاستثمار الحكومات في طاقات الشباب كوسيلة أساسية لضمان مستقبل أفضل.

إذ تؤكد جامعة الدول العربية أن تعزيز قدرات الشباب وتمكينهم يأتي في صميم أولوياتها وأولويات الدول الأعضاء. يأتي هذا التوجه في وقت يتطلب فيه العالم العربي مزيدًا من التعاون والتنسيق بين المؤسسات، خاصة في مجالات التعليم والتدريب.

أكدت جامعة الدول العربية أن دعم القدرات وتمكين الشباب يُعتبر حاليًا من أبرز أولوياتها وأولويات الحكومات العربية، بالإضافة إلى المنظمات الإقليمية والدولية. جاء ذلك في كلمة للسفير محمد صالح العجيري، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون الإدارية والمالية، خلال افتتاح دورة تدريبية للوفد العراقي الدبلوماسي في المندوبية الدائمة لجمهورية العراق لدى الجامعة، والتي تستمر ثلاثة أيام بحضور الوزير المفوض دكتور مهند محسن الشحماني.

وأشار العجيري إلى أن الاستثمار في تعليم وتدريب الشباب يمثل استثمارًا طويل الأمد، ويعد وسيلة فعالة لمواجهة التحديات التي تعترض مسيرة التنمية في المنطقة. وأعرب عن سعادته لالتزام الدول الأعضاء بتوفير فرص تدريبية للشباب، خاصة الدبلوماسيين، لتعزيز معرفتهم بمؤسسة جامعة الدول العربية التي تُعتبر الأقدم بين مؤسسات العصر الحديث، حيث تأسست في 22 مارس 1945.

وشدد العجيري على أهمية تكثيف البرامج التدريبية واستمرارية تنظيم دورات تعريفية تستهدف الشباب العربي بشكل عام، بما يساهم في تعريفهم بمهام الجامعة وآليات اتخاذ القرارات. وأشار إلى الدور التاريخي للعراق منذ تأسيس الجامعة ودعمه المستمر للعمل العربي المشترك رغم التحديات.

وذكر العجيري أن هذه الدورة تأتي ضمن سلسلة برامج بناء القدرات التي تتبناها الجامعة، حيث توسعت مهام إدارة التدريب لتشمل التعريف بأنشطة الجامعة لممثلي الدول العربية وغير العربية. وقد استقبلت الأمانة العامة في السنوات الأخيرة متدربين ودبلوماسيين من عدة دول، بما في ذلك المملكة العربية السعودية والبحرين وعمان، بالإضافة إلى زوار من دول غير عربية مثل اليابان.

يتناول البرنامج التدريبي التعريفي مواقف جامعة الدول العربية من القضايا الإقليمية والدولية، ومن المقرر أن يتضمن عدة محاضرات حول نشأة الجامعة وآليات عملها، إلى جانب جهودها في مجالات الاقتصاد والأمن القومي والاجتماع، بالإضافة إلى دعم اللاجئين وقضايا الهجرة.