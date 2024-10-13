سعر طن الحديد المسلح بتعاملات اليوم الأحد لدى التاجر وأرض المصنع

سعر الحديد اليوم الأحد.. شهد سعر الحديد خلال تعاملات اليوم الأحد لدى تاجر الجملة ومن أرض المصنع، استقرارًا، بعد أن سجل تراجعًا خلال ال24 ساعة السابقة، وحقق سعر حديد عز استقرارًا مسجلاً نحو 40,700 جنيه للطن

وفي هذا الصدد يستعرض قسم "الاقتصاد" "ببوابة الوفد الألكترونية" أهم الاخبار الاقتصادية والقيمة السعرية لمختلف السلع في الاسواق، لاسيما سعر حديد التسليح اليوم الأحد، والذي جاء سعره اليوم على النحو الاتي:

سعر طن الحديد بتعاملات اليوم الأحد من أرض المصنع

حديد عز: 40,700 جنيه للطن

حديد بشاي: 39,000 جنيه للطن

حديد الجيوشي للصلب: 39,000 جنيه للطن

حديد العتال: 39,000 جنيه للطن

حديد المصريين: 38,000 جنيه للطن

حديد عطية: 37,500 جنيه للطن

حديد مصر ستيل: 37,000 جنيه للطن

حديد المراكبي: 37,000 جنيه للطن

حديد المعادي: 36,500 جنيه للطن

حديد العشري: 36,000 جنيه للطن

حديد بيانكو: 36,000 جنيه للطن

حديد سرحان: 36,000 جنيه للطن

حديد الكومي: 36,000 جنيه للطن

سعر الاسمنت اليوم الأحد في المصانع والشركات

أسمنت المعلم: 2,700 جنيه للطن

أسمنت السهم: 2,700 جنيه للطن

أسمنت الفهد: 2,660 جنيه للطن

أسمنت وادي النيل: 2,680 جنيه للطن

العسكري بني سويف: 2,700 جنيه للطن

أسمنت المسلح: 2,000 جنيه للطن

جنوب الوادي: 2,220 جنيه للطن

أسمنت المخصوص: 2,750 جنيه للطن

أسمنت السويس: 2,800 جنيه للطن

أسمنت السويدي: 2,970 جنيه للطن

أسمنت العسكري: 2,700 جنيه للطن

أسمنت النصر: 2,720 جنيه للطن

أسمنت سيناء 42.5: 2,700 جنيه للطن

أسمنت حلوان: 2,770 جنيه للطن

أسمنت المنيا: 2,900 جنيه للطن

أسمنت المهندس: 2,850 جنيه للطن

أسمنت تايتان: 2,630 جنيه للطن

أسمنت المصري: 2,650 جنيه للطن

أسمنت الممتاز: 2,850 جنيه للطن

أسمنت التعمير: 2,830 جنيه للطن

أسمنت الصعيد: 2,820 جنيه للطن

أسمنت أسيوط: 2,820 جنيه للطن

أسمنت المصريين: 2,550 جنيه للطن

أسمنت العامرية عادة: 2,990 جنيه للطن

أسمنت البرج: 3,000 جنيه للطن

أسمنت الماكس: 3,040 جنيه للطن

أسمنت النهضة: 2,870 جنيه للطن

أسمنت أسوان: 2,700 جنيه للطن

أسمنت السد العالي: 2,700 جنيه للطن

أسمنت قنا: 2,820 جنيه للطن