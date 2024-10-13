الخبير العقاري محمد أحمد فؤاد أمين يوجه شكرًا خاصًا لشركة امتياز للتطوير العقاري

أعرب الخبير العقاري محمد أحمد فؤاد أمين عن شكره وتقديره لشركة امتياز للتطوير العقاري على دعوتها الكريمة لحضور الحفل الخاص بطرح مشروعها الجديد Cove Edition 2 في دبي لاند، والمقرر عقده في 17 أكتوبر القادم.

وأشاد أمين بالمبادرات المتجددة التي تقدمها شركة امتياز للتطوير العقاري، مؤكدًا أن هذا المشروع يمثل إضافة مميزة لسوق العقارات في دبي ويوفر فرص استثمارية واعدة. وقال أمين: “تُعد شركة امتياز للتطوير العقاري واحدة من أهم المطورين العقاريين في دبي، وتتميز بتقديم تصميمات مبتكرة للمشاريع وتشطيبات فاخرة، مما يجعلها في طليعة الشركات الرائدة في هذا القطاع”.

واختتم أمين بقوله: “أتطلع بشغف إلى حضور هذا الحدث الكبير والتعرف على ما سيقدمه مشروع Cove Edition 2 من إمكانيات وفرص للسوق العقاري بدبي”.