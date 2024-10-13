أحمد سليمان وحسين السيد يدعمان الزمالك أمام زد

حرص أحمد سليمان وحسين السيد عضوي مجلس إدارة نادي الزمالك على التواجد بملعب النادي، لحضور مباراة الفريق الأول لكرة القدم الودية أمام فريق زد، والمقامة حالياً في إطار الاستعداد لبطولة السوبر المحلي.

يأتي تواجد عضوي المجلس من أجل مؤازرة اللاعبين والجهاز الفني قبل بطولة السوبر المحلي.

وكان الزمالك قد حقق الفوز على نظيره الأهلي في السوبر الإفريقي، ليتوج باللقب للمرة الخامسة في تاريخه بركلات الجزاء التريجيحية، في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وكان الزمالك، قد تعادل مع إيسترن كومباني وديًا في المباراة التي أقيمت صباح اليوم الأحد.

وبدأ البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للزمالك مباراة زد بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: محمد حمدي - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي - أحمد محمود.

خط الوسط: زياد كمال - عبد الله السعيد - محمود عبد الرازق " شيكابالا".

الهجوم: مصطفى شلبي - ناصر منسي - كونراد ميشالاك.

ومن المقرر أن تقام بطولة السوبر المصري في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 من أكتوبر الجاري، بمشاركة الزمالك والأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.