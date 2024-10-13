حزب الله: مقاتلونا اشتبكوا مع قوات الاحتلال في عيتا الشعب

أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الأحد، أنه هاجم القوات الإسرائيلية في الحارة الغربية لِبلدة عيتا الشعب، مشيرا إلى خوض اشتباكات عنيفة معها بالأسلحة الرشاشة والصاروخية وقذائف المدفعية.

وقال "حزب الله" في بيان له: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعا عن لبنان وشعبه، وعند الساعة 4:45 من بعد ظهر اليوم الأحد، هاجمت مجموعة من مجاهدي المقاومة الإسلامية قوات العدو الإسرائيلي في الحارة الغربية لِبلدة عيتا الشعب ودارت اشتباكات عنيفة بالأسلحة الرشاشة والصاروخية وقذائف المدفعية .

حزب الله ينفي ادعاءات جيش الاحتلال بأسر أحد عناصره

نفى مسئول بحزب الله اللبناني، ادعاءات جيش الاحتلال الإسرائيلي، والتي زعم فيها أسر أحد عناصر الحزب، اليوم الأحد.

وأضاف المسئول في تصريحات لشبكة CNN، ردًا على البيان العسكري الإسرائيلي، بالقول: هذا غير صحيح.

من جانبها، نقلت سكاي نيوز عربية عن مصادر إعلامية تابعة لحزب الله، قولها إن الأنباء عن أسر عنصر من حزب الله غير صحيحة، مشيرة إلى أن الفيديو قديم جدا.

وفي وقت سابق، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، أسر عنصر من حزب الله داخل نفق جنوب لبنان.

ونشر المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أردعي، في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة إكس، مقطع فيديو يظهر فيه أحد الجنود وهو يقول بالعربية: أواعيك لبرا ع باب النفق، يلا اطلع قبل ما تروح حياتك.

وادعى العثور على فتحة نفق تحت أرضي داخل أحد المباني مع فتحة خروج مجاورة، خلال نشاط قوات الجيش في منطقة جنوب لبنان.

وقال إن القوات فرضت طوقًا على المبنى، وفتشت فتحة النفق وعثرت على مجمع تحت أرضي بعمق حوالي 7 أمتار، تحصن فيه عنصر تابع لحزب الله، إلى جانب الوسائل القتالية والمعدات المصممة للمكوث لفترة طويلة.

وبحسب مزاعمه، استجوب المقاتلون عنصر حزب الله في الميدان بعد استسلامه واعتقاله، ثم نقلوه إلى مرفق احتجاز لمتابعة التحقيق معه داخل الأراضي الإسرائيلية.