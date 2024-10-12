رونالدو يعزز رقمه القياسي في البطولات الأوروبية

تواجد النجم كريستيانو رونالدو في تشكيلة منتخب البرتغال الأساسية لمواجهة بولندا الجارية الآن على ملعب استاد نارودوي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري الأمم الأوروبية.

وجاء تشكيل منتخب البرتغال للمباراة كالأتي:

حارس المرمى: ديوجو كوستا.

الدفاع: ديوجو دالوت- روبن دياز- ريناتو فيجا- نونو مينديش.

الوسط: برونو فيرنانديز- روبن نيفيز- برناردو سيلفا.

الهجوم: بيدرو نيتو- رافائيل لياو- كريستيانو رونالدو.

ووصل النجم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى المشاركة رقم 215 في المنافسات الأوروبية، ليتربع وحيدًا على عرش قائمة الأوروبين الأكثر ظهورًا دوليا في التاريخ.

1 – كريستيانو رونالدو.. 215 مباراة

2 - لوكا مودريتش.. 181 مباراة

3 - سيرجيو راموس.. 180 مباراة

4 - جيانلويجي بوفون.. 176 مباراة