نصائح للاستغناء عن الهاتف والعودة إلى القراءة

القراءة .. أعرب جوناثان بيت، أستاذ الأدب الإنجليزي في جامعة أكسفورد، هذا الأسبوع عن قلقه إزاء "استنزاف قدرة الطلاب على التركيز"، وهو ما يتضح من خلال عدم قدرة طلابه الجامعيين على مواكبة قوائم القراءة.

وقال بيت لبرنامج توداي على راديو بي بي سي 4: " بدلاً من 3 روايات في الأسبوع، أصبح العديد من الطلاب يكافحون لقراءة رواية واحدة في خلال 3 أسابيع".

لا يواجه الشباب فقط صعوبة في التركيز على الكتب ففي يوليو، وجدت مؤسسة The Reading Agency الخيرية في المملكة المتحدة أن نصف البالغين في المملكة المتحدة فقط يقرؤون بانتظام من أجل المتعة.

واستعرضت صحيفة "الجارديان" البريطانية، بعض النصائح لزيادة التركيز أثناء القراءة.

ابق هاتفك بعيدًا قدر الإمكان

قالت تانيا جودين، إحدى الناشطات في مجال التخلص من السموم الرقمية ومؤلفة كتاب "دماغي مفتوح على الكثير من علامات التبويب " ، " إذا كنت ستجلس مع كتاب، فاترك هاتفك في مكان آخر.

وأشارت جودين إلى البحث في ما يحدث لقدرتنا على حل المشكلات ومعدل الذكاء عندما نضع هواتفنا بالقرب منا: "لقد ثبت أنه فقط عندما يكون جهازنا في غرفة مختلفة نتمتع حقًا بالقدرة الكاملة على التركيز".

يتفق كال نيوبورت، الخبير في الإنتاجية، على أن ما هو بعيد عن العين بعيد عن القلب، وينصح نيوبورت: "احرص على توصيل هاتفك بالكهرباء في مكان محدد عندما تكون في المنزل. وإذا كنت بحاجة إلى البحث عن شيء ما أو التحقق من رسائلك، فانتقل إلى المكان الذي يوجد فيه الهاتف". وإذا لم يكن هاتفك بجانبك، "فإذا كنت تقرأ وتشعر بلمسة من الملل، فسيكون من الأسهل بكثير الاستمرار".

اقرأ الكتب المطبوعة ودون الملاحظات

يحاول داميان بار، المؤلف ومقدم برنامج The Big Scottish Book Club ، أن يحمل كتابًا معه في جميع الأوقات: "إذا لم يكن معي شيء، فلن أتمكن من قراءته. تخسر الكتب دائمًا أمام وسائل التواصل الاجتماعي في المنافسة على هاتفي، لذا فأنا بحاجة إلى ورق حقيقي". يحد من استخدامه لوسائل التواصل الاجتماعي باستخدام تطبيقات الحجب، "والتي يمكنني تجاوزها ولكنها على الأقل تجعلني أكثر وعيًا بالوقت الذي أقضيه عليها".

تقول لارا فيجل، المؤلفة وأستاذة اللغة الإنجليزية في كينجز كوليدج لندن، إن طلابها يكافحون لمواكبة القراء: "أحثهم على شراء نسخ أصلية من الكتب بدلاً من القراءة عبر الإنترنت، وتدوين الملاحظات يدويًا على الكتب - أحيانًا أطلب منهم إحضار كتبهم".

تقول جودين: "الكتب جزء من متعة القراءة. أحب الحصول على كتاب جديد، واستنشاق رائحته وفتح غلافه". وهذا "يمكن أن يمنحك جرعة من الدوبامين أكثر من القراءة عبر الهاتف".

إعادة تدريب عقلك

تقول ديزي بوكانان، مقدمة بودكاست You're Booked ومؤلفة كتاب Read Yourself Happy الذي سيصدر قريبًا : "القراءة عبارة عن ماراثون، وليست سباقًا قصيرًا. ومثلها كمثل التمارين الرياضية، كانت القراءة تأتي إلينا بشكل طبيعي عندما كنا أطفالًا، لكننا اكتسبنا الكثير من الضوضاء والإلهاء. ابدأ بأقل قدر ممكن من الوقت ثم زده مرة أخرى".

ويقترح جودين تحديد هدف بقراءة 10 صفحات في الجلسة الواحدة.

حدد الوقت والمكان الأمثل للقراءة

قال بوكانان: "عندما أستيقظ، يكون عقلي مشتعلًا بالأفكار والقلق. إذا بذلت جهدًا لالتقاط كتاب أولاً، وليس هاتفي، فإن القراءة تمنح عقلي المعلومات التي يتوق إليها، مما يبطئه ويوفر له شيئًا يركز عليه".