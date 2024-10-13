الأحد 13 أكتوبر 2024
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رئيس مجلس الإدارة
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رئيس التحرير
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بدر عبدالعاطي: نسعى لتنظيم نسخة مميزة من المنتدى الحضري العالمي

بدر عبدالعاطي، وزير
بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، أنّ مصر تستضيف بعد أسابيع قليلة، النسخة الثانية عشرة من المنتدى الحضري العالمي، مشددا على استعداد مصر الكامل لاستضافة هذا الحدث المهم، وحرصها على تنظيم نسخة مميزة تعكس مكانتها وقدرتها على استضافة الفعاليات العالمية الكبرى.

وأضاف «عبد العاطي»، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل استضافة مصر للمنتدى الحضري العالمي، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»: «تأتي استضافتنا لهذا المنتدى المهم في وقت شديد الأهمية؛ إذ تواجه المدن والمستوطنات البشرية في العالم كله، تحديات غير مسبوقة، تتعلق بالنمو السكاني الكبير والسريع وتغير المناخ والتنمية المستدامة، وندرة المياه وفقدان المسكن وتوفير التمويل اللازم لمواجهة هذه التحديات».

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وتابع وزير الخارجية: «ومن هنا يمثل هذا الحدث المهم فرصة مثالية لتبادل الأفكار والممارسات المثلى، وتطوير استراتيجيات فعالة، والبحث عن حلول مبتكرة تعزز من جهود التنمية الحضارية».

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