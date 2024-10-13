الأحد 13 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

ميديا

وزير الخارجية: افتتاح الرئيس السيسي المتواصل للمشروعات أحد شواهد النهضة العمرانية

بدر عبدالعاطي، وزير
بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية

 أكد الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية، أن حرص مصر على استضافة المنتدى الحضري العالمي، بسبب أنه حدث مهم، في ظل ما تشهده مصر من نهضة عمرانية وحضارية غير مسبوقة، خلال السنوات الـ10 الأخيرة.

 وشدد «عبدالعاطي»، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل استضافة مصر للمنتدى الحضري العالمي، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، على أن مصر استطاعت تحقيق إنجازات كبيرة في مجالات العمران والتنمية الحضارية، مؤكدًا أن الافتتاحات الأخيرة التي أجراها الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس، للعديد من المشروعات القومية والبنية التحتية، تعد أحد الشواهد على النهضة العمرانية.

txt

الرئيس السيسي: المياه سر الحياة وأساس كل تقدم وتنمية

txt

السيسي: مصر تبنت العديد من المبادرات والبرامج القارية ذات الصلة بالمياه

 وأوضح، أن الدولة المصرية تحرص على إبراز تجربتها ونقلها لجميع الأشقاء في الدول العربية والأفريقية والدول النامية، في إطار تبادل الخبرات والممارسات الجيدة خلال المنتدى.

 وتابع: «نتطلع بالترحيب لكل ضيوف مصر، خلال الأسابيع المقبلة، للمشاركة في أعمال المنتدى».

مواد متعلقة

ناقد فني: «المتحدة» تعيد العصر الذهبي للدراما الدينية والاجتماعية التاريخية

هيئة شؤون الأسرى: 41 شهيدًا في سجون الاحتلال منذ عملية 7 أكتوبر

إنفراجة في دخول شاحنات المساعدات الإنسانية إلى غزة.. فيديو

الهلال الأحمر الفلسطيني: الاحتلال يستهدف مركبات الإسعاف ويمنع وصول المصابين للمستشفيات

أمجد الحداد: الخريف أسوأ من الشتاء في انتشار العدوى التنفسية

الديهي يحذر حميدتي: “مصر قد توقف القافلة لتؤدب الكلاب”

الديهي: محطة بشتيل ليس لها مثيل إلا في برلين

محمد الباز: الزمن عدو الرئيس السيسي الأساسي ضد تنفيذ الإنجازات

الجريدة الورقية