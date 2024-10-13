وزير الخارجية يعقد اجتماعًا موسعًا مع قطاعي الهجرة والقنصلي

عقد د. بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج يوم الأحد ١٣ أكتوبر إجتماعاً تنسيقياً موسعاً مع قطاعي الهجرة والقنصلي بوزارة الخارجية.

وشدد الوزير عبد العاطي على الأولوية التي توليها وزارة الخارجية لهذا الملف الهام، خاصة بعد دمج قطاع الهجرة تحت مظلة وزارة الخارجية، مشيراً إلى ضرورة التفاعل بشكل متواصل مع الجاليات المصرية بالخارج واتخاذ الإجراءات التي تساهم في ربطهم بوطنهم الأم.

وشدد الوزير عبد العاطي على ضرورة الاهتمام بأبناء الجيلين الثاني والثالث من المصريين بالخارج، وتنفيذ المبادرات التي تستهدف تعزيز روح الانتماء والترابط بالوطن، مؤكداً أهمية تكثيف التفاعل مع الجاليات المصرية بالخارج لتعريفها بالمبادرات والمُميزات التفضيلية التي تمنحها مصر لأبنائها في الخارج، فضلاً عن الاستفادة من الخبرات المتنوعة التي يتميز المصريون بها في المجالات المختلفة لدعم جهود التنمية والاقتصاد الوطني.

كما وجه الوزير عبد العاطي بتطوير الخدمات القنصلية المقدمة للمصريين بالخارج بحيث تتم الإجراءات في إطار مُيسر وبشكل سريع على نحو يُلبى تطلعات المواطنين المصريين بالخارج، فضلاً عن التعرف على أولويات واحتياجات الجاليات المصرية وتذليل أية عقبات قد تواجههم والتفاعل مع أي شكاوى قد ترد لبعثاتنا بالخارج بشكل سريع.

من ناحية أخري، تطرق وزير الخارجية إلى التحدي الناجم عن ظاهرة الهجرة غير الشرعية، مشيراً إلى ضرورة تكثيف الجهود الوطنية للحد من هذه الظاهرة اللافتة عن طريق الاهتمام بزيادة التوعية المجتمعية بمخاطرها وتداعياتها على الأسر المصرية. وتناول الجهود المشتركة لوزارة الخارجية مع الجهات الوطنية الأخرى للتوسع في اتفاقات مع الدول الشريكة لتعزيز مسارات الهجرة النظامية، مستعرضاً الشراكات القائمة بالفعل بين مصر وبعض الدول الأوروبية، مؤكدا علي أن الوزارة ستواصل العمل على توسيع تلك الشراكات لتوفير مزيد من فرص العمل للعمالة المصرية الماهرة ودعم الاقتصاد الوطني.