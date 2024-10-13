الأحد 13 أكتوبر 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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السيسي: مصر تبنت العديد من المبادرات والبرامج القارية ذات الصلة بالمياه

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه في ضوء التزام مصر العميق بهويتها الإفريقية، تبنت مصر العديد من المبادرات والبرامج القارية، ذات الصلة بالمياه، مضيفاً:"كما تأتي رئاسة مصر الحالية لمجلس وزراء المياه الأفارقة لتؤكد مجددا هذا الالتزام".

وأوضح “السيسي”، خلال كملته في مؤتمر أسبوع القاهرة للمياه، عبر شاشة “اكسترا نيوز”، أن مصر تسعى من خلال هذه الرئاسة إلى تعزيز التعاون الإقليمى فى مجال المياه ودعم جهود الدول الأعضاء لتحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمياه.

وتابع:"تقوم مصر بتعزيز أواصر التعاون الثنائي في مجال المياه مع العديد من الدول الإفريقية وخاصة دول حوض نهر النيل حيث تقوم بتنفيذ المشروعات المختلفة بتمويل مصري خالص مثل حفر الآبار وإزالة الحشائش فى المجارى المائية وإنشاء مراكز للتنبؤ بالأمطار وتأهيل الموانئ وبناء سدود حصاد الأمطار.

وأشار إلى أن مصر تضع المياه على رأس أولوياتها، حيث يعتبر نهر النيل تحديدا، قضية ترتبط بحياة الشعب المصري وبقائه، متابعًا:"كون نهر النيل يشكل المصدر الرئيسي للمياه في بلادنا، بنسبة تتجاوز "98%".

وأضاف أن الحفاظ على هذا المورد الحيوى، هو مسألة وجود، تتطلب التزاما سياسيا دءوبا وجهودا دبلوماسية وتعاونا مع الدول الشقيقة لضمان تحقيق الأهداف المشتركة، متابعًا : “في ضوء التزام مصر العميق بهويتها الإفريقية تبنت مصر العديد من المبادرات والبرامج القارية، ذات الصلة بالمياه كما تأتي رئاسة مصر الحالية لمجلس وزراء المياه الأفارقة لتؤكد مجددا هذا الالتزام”.

وأوضح أن مصر تسعى من خلال هذه الرئاسة إلى تعزيز التعاون الإقليمى فى مجال المياه ودعم جهود الدول الأعضاء لتحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمياه.

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