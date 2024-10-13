الرئيس السيسي: المياه سر الحياة وأساس كل تقدم وتنمية

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن المياه هي سر الحياة وأساس كل تقدم وتنمية، قائلا:"نوجه اليوم نداء للعالم أجمع من مصر - هبة نهر النيل العظيم - بأن الماء حق لكل إنسان على وجه الأرض، وبضرورة إعلاء قيمة المياه في الأجندة الدولية".

وأعرب “السيسي”، خلال كملته في مؤتمر أسبوع القاهرة للمياه، عبر شاشة “اكسترا نيوز”، عن تطلعه لنجاح أسبوع القاهرة للمياه في الخروج بتوصيات، قادرة على دفع أجندة المياه الدولية قدما، بما يدعم تطلعاتنا التنموية ويحقق رخاء العالم واستقراره.

وشدد على أنه في ضوء التزام مصر العميق بهويتها الإفريقية، تبنت مصر العديد من المبادرات والبرامج القارية، ذات الصلة بالمياه، مضيفاً:"كما تأتي رئاسة مصر الحالية لمجلس وزراء المياه الأفارقة لتؤكد مجددا هذا الالتزام".

وأوضح أن مصر تسعى من خلال هذه الرئاسة إلى تعزيز التعاون الإقليمى فى مجال المياه ودعم جهود الدول الأعضاء لتحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمياه.

وتابع:"تقوم مصر بتعزيز أواصر التعاون الثنائي في مجال المياه مع العديد من الدول الإفريقية وخاصة دول حوض نهر النيل حيث تقوم بتنفيذ المشروعات المختلفة بتمويل مصري خالص مثل حفر الآبار وإزالة الحشائش فى المجارى المائية وإنشاء مراكز للتنبؤ بالأمطار وتأهيل الموانئ وبناء سدود حصاد الأمطار.