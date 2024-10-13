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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

جامعات ومدارس

وزير التعليم العالى يغادر إلى باريس للمشاركة في مجلس اليونسكو

أيمن عاشور وزير التعليم
أيمن عاشور وزير التعليم العالي

غادر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، ومُمثل مصر في المجلس التنفيذي لليونسكو، صباح اليوم الأحد، مُتجهًا إلى العاصمة الفرنسية باريس. 

ويشارك وزير التعليم العالي في أعمال الدورة العشرين بعد المائتين للمجلس التنفيذي لليونسكو بمشاركة وفود الدول الأعضاء ومُمثلي عدد من المنظمات الدولية ومنظمات المُجتمع المدني، بمقر اليونسكو بباريس.

وزير التعليم العالي يلقي كلمة مصر أمام اليونسكو 

ويلقي وزير التعليم العالي كلمة جمهورية مصر العربية بالجلسة المسائية غدًا الإثنين، فضلاً عن الاستماع لكلمات مُمثلى الدول الأعضاء، حول مُختلف القضايا المُتعلقة بمجالات عمل المُنظمة، بالإضافة إلى عقد لقاءات مع عدد من المُشاركين؛ بهدف تعزيز التعاون بين مصر والدول المُشاركة في المجلس التنفيذي لليونسكو وخاصًة في مجالات التربية والعلوم والثقافة، بما يخدم أهداف التنمية المُستدامة (رؤية مصر 2030).

جدير بالذكر أن المجلس التنفيذي لمُنظمة اليونسكو يُعقد كل 6 أشهر، ويضم 58 دولة من إجمالي 193 دولة عضو بمُنظمة اليونسكو، وتحظى جمهورية مصر العربية بعضوية المجلس التنفيذي منذ عام 1946 بترشيح وتأييد من الدول العربية والأوروبية والإفريقية، حيث تم إعادة انتخاب مصر لعضوية المجلس التنفيذي لليونسكو للفترة 2021 – 2025، عقب حصولها على 130 صوتًا، ويُمثل إعادة انتخاب مصر لفترات متتالية بالمجلس التنفيذي اعترافًا دوليًا بدورها الفعال ومكانتها داخل منظومة الأمم المتحدة بشكل عام وفي اليونسكو بشكل خاص.

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