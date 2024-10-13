اليوم.. بعثة منتخب مصر تغادر إلى موريتانيا استعدادا لخوض جولة الإياب

قرر حسام حسن المدير الفنى لمنتخب مصر الاول سفر بعثة الفراعنة، اليوم إلى العاصمة الموريتانية نواكشوط، إستعدادا لمواجهة المنتخب الموريتاني.

وتعد مواجهة منتخب مصر ونظيره الموريتانى ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية، المقرر إقامتها في المغرب العام المقبل.



وتقلع طائرة منتخب مصر في تمام الرابعة عصرا في طريقها إلى الأراضي الموريتانية، في رحلة طيران تستغرق قرابة ثماني ساعات.



قائمة منتخب مصر لمباراة الإياب أمام موريتانيا

حراسة المرمى: محمد الشناوي - المهدي سليمان - محمد عواد - مصطفى شوبير

الدفاع: رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - أحمد رمضان بيكهام - خالد صبحي - محمد حمدي شرف - محمد شحاته - أحمد نبيل كوكا - أحمد عيد - حمدي فتحي - مروان عطية - ناصر ماهر - أحمد سيد زيزو - محمود حسن تريزيجيه - عمر مرموش - مصطفي فتحي - إبراهيم عادل

الهجوم: مصطفي محمد - أسامة فيصل