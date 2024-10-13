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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

ميديا

إعلام إسرائيلي: نقل 11 جنديا من المنطقة الحدودية مع لبنان إلى المستشفيات

جيش الاحتلال الإسرائيلي
جيش الاحتلال الإسرائيلي

أفاد إعلام إسرائيلي، بهبوط 4 طائرات مروحية في مستشفى "رمبام" بحيفا لنقل عدد من الجنود الجرحى، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

وكشف إعلام إسرائيلي، عن نقل 11 جنديا من المنطقة الحدودية مع لبنان إلى المستشفيات 4 منهم في حالة حرجة .

 

وأوضح إعلام إسرائيلي، انه تم إصابة 4 جنود بجروح حرجة خلال الاشتباكات مع حزب الله في الجنوب اللبناني.

وكان قد تم الإعلان عن 18 شخصا وأصيب آخرون، أمس السبت، في غارات شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على لبنان، وفقًا لـ"وفا".

وأفادت وكالة الأبناء اللبنانية، باستشهاد ثلاثة أشخاص وإصابة شخص بجروح خطيرة، في قصف الاحتلال الإسرائيلي مركبة مدنية على طريق القطراني في البقاع الغربي.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، استشهاد أربعة أشخاص وإصابة 18 آخرين بجروح، في غارة شنتها طائرات الاحتلال على بلدة برجا قضاء الشوف.

كما أعلنت استشهاد شخصين على الأقل وإصابة أربعة آخرين في غارة للاحتلال على دير بللا البترون، واستشهاد 9 أشخاص وإصابة 15 آخرين بجروح في غارة للاحتلال على المعيصرة قضاء كسروان، وإصابة ثلاثة أشخاص بجروح في غارة للاحتلال على بريتال-بعلبك الهرمل.

وشنت طائرات الاحتلال غارات على بلدات حانين وشقرا وعلما الشعب والناقورة والمنصوري، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف بلدة الجبين وسهل مرجعيون.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على البلاد منذ 8 أكتوبر 2023، إلى 2255 شهيدا و10,524 جريحا.

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