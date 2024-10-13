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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

جامعات ومدارس

الجامعة الأمريكية بالقاهرة تطلق تخصص الأمن السيبراني

طلاب الجامعة الأمريكية
طلاب الجامعة الأمريكية بالقاهرة

أعلنت الجامعة الأمريكية بالقاهرة عن خطوة نوعية لتعزيز مكانتها الأكاديمية وخدمة سوق العمل، بإطلاق تخصص جديد في الأمن السيبراني، إلى جانب تعزيز التعاون الأكاديمي الدولي من خلال استقبال الدفعة الأولى من الدارسين بالبرنامج المشترك مع جامعة إبرهارد كارلز في توبنجن بألمانيا للحصول على درجة الماجستير المزدوجة من الجامعتين في العلوم السياسية. 

وأطلقت الجامعة الأمريكية بالقاهرة تخصصًا جديدًا في الأمن السيبراني ضمن قسم علوم وهندسة الكمبيوتر  بالإضافة إلى تخصصات الأنظمة المتضمنة والذكاء الصناعي التي سبق إضافاتها في العامين السابقين. 

وتأتي إضافة هذا التخصص استجابةً للحاجة المتزايدة إلى خبراء مؤهلين لحماية البنية التحتية الرقمية وحماية البيانات من الهجمات الإلكترونية. 

يقول الدكتور شريف علي، أستاذ ورئيس قسم علوم وهندسة الكمبيوتر خريج الجامعة عام 1996 إن هذه التخصصات تتوافق بشكل جيد للغاية مع احتياجات الوظائف المحلية والدولية. 

وأضاف: "هذه التخصصات تضع خريجينا في وضع يسمح لهم بالحصول على وظائف عالية الجودة وبأجور مرتفعة في السوق."

وأشار إلى أن هناك احتياجاً للخبرات في هذه التخصصات الثلاث في الصناعات الأساسية بما في ذلك أنظمة النقل والرعاية الصحية والاتصالات. 

وأضاف: "تحتاج البنية التحتية الرقمية بأكملها إلى الحماية، وهناك نقص كبير في المتخصصين للقيام بذلك."

الجامعة الأمريكية بالقاهرة تستقبل الدارسين ببرنامج الماجستير المشترك مع جامعة إبرهارد كارلز 

وفي خطوة أخرى تعكس التزام الجامعة بالتعليم الدولي، أعلنت الجامعة عن استقبال الدفعة الأولى من الدارسين ببرنامج الماجستير المشترك مع جامعة إبرهارد كارلز في توبنجن بألمانيا. 

يهدف هذا البرنامج إلى تزويد الطلاب بفرصة فريدة للحصول على درجة علمية مزدوجة، وتعزيز فهمهم للثقافات المختلفة. ويأتي إطلاق هذا البرنامج بعد عشر سنوات من التعاون المثمر بين المؤسستين، ويمثل خطوة مهمة في تعزيز التعاون الأكاديمي بين مصر وألمانيا.

ويُعد هذا البرنامج هو الأول من نوعه، حيث يقدم درجة علمية في العلوم السياسية مُعتمدة في كل من ألمانيا والولايات المتحدة. سيكمل الطلاب في البرنامج دراستهم بين المؤسستين، التي تشمل التدريب، وقضاء فصل دراسي في الخارج في المؤسسة الشريكة، بالإضافة إلى الدراسات العربية والألمانية. 

وأعرب أنجيلوس تشاتزيجيانيس، أحد طلاب البرنامج المشترك، عن سعادته بالانضمام إلى البرنامج، مشيرًا إلى أن قرار"الالتحاق بهذا البرنامج قرار ممتاز. وباعتباري قادمًا من توبنجن بألمانيا، فقد أعجبت بالمنهج الدراسي الغني الذي يمزج بين النظرية والتطبيق. 

ويسمح العدد الصغير لمجموعة الدارسين في الفصل الدراسي بالتفاعل الوثيق والهادف مع الأساتذة، الحريصين على تقديم رؤى أكاديمية قيمة."

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