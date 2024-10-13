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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

جامعات ومدارس

وزير التعليم العالي يوجه برفع درجة الطوارئ بمستشفيات جامعة المنيا

أيمن عاشور وزير التعليم
أيمن عاشور وزير التعليم العالي

يتابع الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حادث تصادم قطارين في مدينة المنيا صباح اليوم الأحد. 

ووجه وزير التعليم العالي بسرعة رفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفيات جامعة المنيا؛ لاستقبال الحالات المُصابة وتقديم كامل الرعاية الصحية لهم.

متابعة مصابي قطاري المنيا

وأوضح الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا أن الدكتور أيمن حسانين نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والقائم بعمل المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية يرأس فريق عمل من الأطباء والجراحين وفرق التمريض؛ لتقديم كامل الرعاية الصحية للمصابين، بالتنسيق الكامل مع وزارة الصحة والسكان.

وأوضح القائم بعمل المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة المنيا أن الحالات المصابة بمستشفى المنيا الجامعي جميعها إصابات خفيفة وتتلقي الرعاية الطبية اللازمة.
 

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