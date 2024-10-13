لتنفيذ حكم حبسه.. سقوط "كروان مشاكل" في قبضة الأمن

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من القبض على التيك توكر كروان مشاكل بحدائق القبة، في اتهامه بسب وقذف مذيعة شهير ولتنفيذ احكام قضائية.

وتلقى قسم شرطة حدائق القبة بلاغ من مذيعة شهيرة ووجهت اتهام لتيك توكر كروان مشاكل بالسب والقذف.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل إقامة كروان مشاكل، وتم القبض على المتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتباشر النيابة التحقيق.

وفي وقت سابق، قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، معاقبة كروان مشاكل وإنجي حمادة بالحبس لمدة سنة وغرامة 100 ألف جنيه، على خلفية اتهامهما بالتحريض على ارتكاب الرذيلة والتعدي على القيم المجتمعية، بالإضافة إلى انتهاك حرمة الحياة الخاصة.

ووجهت جهات التحقيق إلى التيك توكر كروان مشاكل اتهامات الاعتداء على القيم والمبادئ الأسرية في المجتمع المصري، وانتهاك حرمة الحياة الخاصة، إلا أنه أنكر بثه مقطع فيديو المطبخ على موقع التواصل الاجتماعي تيك توك للكافة دون تمييز.

وكشفت التحريات أن التيك توكر كروان مشاكل والمذيعة المغمورة إنجي حمادة تعديا على قيم ومبادئ المجتمع المصري، ونشر الفسق والفجور عن طريق نشر فيديوهات مخلة بالآداب والحياء العام، بالإضافة إلى أن المحتوى الذي يبثه المتهم يحتوي على عبارات وحركات جنسية صريحة، كما أنه يحرض على الفسق والفجور.