عاجل
القسام تنشر مشاهد استهداف تحشدا لقوات العدو في جباليا بقذائف الهاون
السبت 12 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

حوادث

حبس كروان مشاكل 3 أشهر.. تفاصيل الحكم

كروان مشاكل
كروان مشاكل

 

قضت محكمة جنح حدائق القبة، اليوم السبت، برفض المعارضة المقدمة من التيك توكر كروان مشاكل وتأييد الحكم الصادر ضده بالحبس 3 أشهر في قضية حيازة سلاح أبيض.

حبس كروان مشاكل 3 أشهر

ترجع تفاصيل الواقعة، عندما تلقى  قسم شرطة حدائق القبة بمديرية أمن القاهرة، بلاغاً من زوجة شقيق مروان مشاكل تتهمه بالتعدي عليها بالضرب  بسبب خلافات نشبت بينهما، لرغبته في قيامها بالتمثيل معه في فيديوهات التيك توك، وقررت جهات التحقيق إخلاء سبيل وأحالته للمحاكمة أمام محكمة جنح حدائق القبة التى قررت حبسه 3 أشهر، وقدم استئنافا على حكم حبسه ولكن المحكمة رفضت اليوم  الاستئناف وتأيد حكم حبسه 3 أشهر.

يذكر أن تقدمت سيدة بتحرير محضر ضد التيك توكر “كروان مشاكل” بقسم حدائق القبة، لاعتدائه على نجلها وإصابته بسحجات في أماكن متفرقة من جسده

الجريدة الورقية