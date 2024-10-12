حبس كروان مشاكل 3 أشهر.. تفاصيل الحكم

قضت محكمة جنح حدائق القبة، اليوم السبت، برفض المعارضة المقدمة من التيك توكر كروان مشاكل وتأييد الحكم الصادر ضده بالحبس 3 أشهر في قضية حيازة سلاح أبيض.

حبس كروان مشاكل 3 أشهر

ترجع تفاصيل الواقعة، عندما تلقى قسم شرطة حدائق القبة بمديرية أمن القاهرة، بلاغاً من زوجة شقيق مروان مشاكل تتهمه بالتعدي عليها بالضرب بسبب خلافات نشبت بينهما، لرغبته في قيامها بالتمثيل معه في فيديوهات التيك توك، وقررت جهات التحقيق إخلاء سبيل وأحالته للمحاكمة أمام محكمة جنح حدائق القبة التى قررت حبسه 3 أشهر، وقدم استئنافا على حكم حبسه ولكن المحكمة رفضت اليوم الاستئناف وتأيد حكم حبسه 3 أشهر.

يذكر أن تقدمت سيدة بتحرير محضر ضد التيك توكر “كروان مشاكل” بقسم حدائق القبة، لاعتدائه على نجلها وإصابته بسحجات في أماكن متفرقة من جسده