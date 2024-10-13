مدير تعاقدات ريدنج: قرار الزمالك بعدم التعاقد مع إيجاريا صائب وأعرف التادي

علق مارك بوين، مدير التعاقدات بنادي ريدنج الإنجليزي، على قرار نادي الزمالك بعدم التعاقد مع اللاعب أوفي إيجاريا خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأكد بوين في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" مع كريم حسن شحاتة على قناة الحياة، أن الزمالك كان محقًا في هذا القرار، مشيرًا إلى أن اللاعب يعاني من إصابة قوية في ركبته وخضع لجراحة كبرى، مما منعه من اللعب لفترة طويلة.

وأضاف بوين: "إذا أراد الزمالك التعاقد مع إيجاريا في المستقبل، ينبغي أن يكون العقد مشروطًا بعدد المباريات والدقائق التي سيخوضها مع الفريق".

وأوضح أن اللاعب قد شعر بعدم السعادة خلال فترة وجوده في ريدنج، وكان يرغب في الانتقال إلى مستوى أعلى، لكن النادي لم يكن لديه سيولة مالية كافية للإبقاء عليه.

وتطرق بوين أيضًا إلى إعجابه بنادي الزمالك، واصفًا إياه بأنه "أفضل فريق في إفريقيا في القرن العشرين" بفضل تسع بطولات.

وأثنى على جماهير النادي وإدارته ومنتخبهم من المدربين، وعلى رأسهم جوزيه جوميز، الذي عمل معه سابقًا.

وعبّر عن أمله في العودة للعمل مع جوميز، قائلًا: "إذا عرض علي الزمالك فرصة العمل معه مرة أخرى، سيكون من الغباء مني أن أرفض".

وفي ختام حديثه، أكد بوين معرفته العميقة بالكرة المصرية وحبه لمتابعة المباريات، مشيرًا إلى قوة الدوري المصري وتنافسية الأندية، مثل الأهلي وبيراميدز، وثقته في أن الزمالك سيعود إلى الصدارة قريبًا.