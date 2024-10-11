حسين لبيب يرفض التعاقد مع أوفي ايجاريا

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن الأقاويل التي ترددت حول ثبوت إيجابية عينة محمود بنتايك ظهير أيسر المغربي، ليس صحيحًا حتى الآن، مشيرًا إلى أن الاتحادين المصري والإفريقي بالإضافة لنادي الزمالك جميعهم نفوا وصول أي مخاطبات رسمية، كما أن وكيل اللاعب أصدر بيانا ينفي تلك الإدعاءات.

وقال شبانة عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "أيجاريا اللاعب الذي يخضع للاختبار مع الزمالك شارك في ودية بتروجت، وظهر بمستواه المتواضع، وحسين لبيب رئيس النادي حتى الآن يعارض فكرة ضم اللاعب".

وأضاف: "بنتايك لم يشارك في ودية الزمالك أمام بتروجت بينما شارك أحمد فتوح، فيما يعقد جوميز عدة جلسات مع محمد حمدي بصفة مستمرة".

في سياق متصل خسر فريق الزمالك الأول لكرة القدم بثنائية مقابل هدف على يد بتروجيت في المباراة الودية التي جمعت بينهما صباح الخميس على ملعب بتروسبورت ضمن تحضيرات الفارس الأبيض خلال فترة التوقف الدولي الحالية.



سجل مصطفى شلبى هدف الزمالك الوحيد فى المباراة عند الدقيقة 57، بينما سجل فريق بتروجيت الهدفين فى الشوط الأول، لينتهي اللقاء بنتيجة 2-1 للفريق البترولي الذي كان له الأفضلية في اللقاء.

وشهدت المباراة مشاركة المدرب جوميز بأكثر من تشكيلة وإتاحة الفرصة لكل العناصر من أجل المشاركة للحفاظ على مستوى اللاعبين وتجهيزهم جيدًا قل بطولة السوبر المحلي.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك المباراة الودية الثانية أمام فريق ايسترن كومبانى على ملعب النادى بمقر النادى فى العاشرة والنصف صباح يوم الأحد المقبل الموافق 13 أكتوبر الحالى.