متحدث الزمالك يكشف كواليس فشل التعاقد مع إيجاريا

كشف أحمد سالم، المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، كواليس فشل انضمام الدولي الإنجليزي أوفي إيجاريا، بعدما قرر العودة لبلاده خلال الساعات القليلة الماضية.



وتحدث أحمد سالم في تصريحات تلفزيونية، حيث قال عن توجيه الشكر لـ إيجاريا؟: "اللاعب كان معروضًا على الزمالك وسيرته الذاتية قوية جدًا لكن كانت هناك علامات الاستفهام حول أنه بعيد عن الكرة منذ فترة كان الحل هو اختباره لمدة 10 أيام".

وتابع سالم تصريحاته: "إيجاريا أجرى الكشف الطبي وبعد أن نزل الملعب طلب إتمام التعاقد، ولكن نحن أبلغناه بأن عليه إتمام الاتفاق الأصلي واجتياز فترة الاختبار".

وأضاف: "اللاعب لم يوافق وبالتالي وجهنا له الشكر، ولا يوجد أي التزام على الزمالك والأمور تم حلها بمنتهى الهدوء والاحترام".

وكانت تقارير صحفية أوضحت أن البرتغالي جوزيه جوميز طالب الإدارة ضرورة التعاقد مع اللاعب، خاصة وأنه قام بتدريبه في وقت سابق.