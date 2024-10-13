الأحد 13 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

الجيش الأمريكي ينفذ ضربات جوية ضد داعش في سوريا

الجيش الامريكي
الجيش الامريكي

كشف الجيش الأميركي، ليل السبت، أنه نفذ ضربات جوية على معسكرات لتنظيم "داعش" في سوريا، الجمعة، بحسب" سكاي نيوز عربية".

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وأضاف البيان الصادر عن القيادة المركزية الأميركية، "نعكف على تقييم خسائر الضربات، ولا دلائل على سقوط قتلى أو جرحى مدنيين.
وقد استشهد 18 شخصا وأصيب آخرون، اليوم السبت، في غارات شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على لبنان، وفقًا لـ"وفا".
وأفادت وكالة الأبناء اللبنانية، باستشهاد ثلاثة أشخاص وإصابة شخص بجروح خطيرة، في قصف الاحتلال الإسرائيلي مركبة مدنية على طريق القطراني في البقاع الغربي.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، استشهاد أربعة أشخاص وإصابة 18 آخرين بجروح، في غارة شنتها طائرات الاحتلال على بلدة برجا قضاء الشوف

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