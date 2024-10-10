الخميس 10 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

إسرائيل تستهدف مركزاً لتجميع المساعدات الإنسانية في سوريا

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلنت وسائل سورية، أن الاعتداء الإسرائيلي على حسياء، فجر الخميس، استهدف مركزاً لتجميع المساعدات الإنسانية المتجهة من العراق إلى سوريا ولبنان.

وأضافت، أن عدد من السيارات المحملة بمواد إغاثية وغذائية احترقت، وكانت مرسلة من العراق داخل معمل "سابا" للسيارات في المنطقة الصناعية "حسياء".

والمعلومات الأولية تشير إلى إصابة 3 أشخاص بجروح جراء العدوان الإسرائيلي.

 

غارة جوية على مدينة حسياء الصناعية

وشنت طائرات الاحتلال غارة جوية، فجر الخميس، على مدينة حسياء الصناعية في ريف حمص، حسب التلفزيون السوري الرسمي.

‏وأكدت وسائل سورية، أن عدوانا إسرائيليا استهدف  على المنطقة الوسطى من سوريا في حمص وحماة.

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