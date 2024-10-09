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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

ثقافة وفن

بين سوريا والعراق.. أمسية طربية استثنائية في مهرجان الموسيقى العربية 32

همام إبراهيم
همام إبراهيم

تشهد فعاليات مهرجان الموسيقى العربية 32، ليلة طربية بين سوريا والعراق برفقة فرقة الموسيقى العربية للتراث، حيث تضم عددا مميزا من نجوم الأغنية العربية وأجمل أصوات وفرق الأوبرا المصرية.

موعد حفل وعد البحري وهمام إبراهيم في مهرجان الموسيقى العربية 32

يقام الحفل في 12 أكتوبر على مسرح سيد درويش بالإسكندرية مع الفنانة السورية وعد البحري والفنان همام إبراهيم، ومع مطربي الأوبرا “أحمد الوزيري، أحمد صبري، رضوى سعيد، نهاد فتحي”.

 

 

الاعتذارات تلاحق الدورة 32 من مهرجان الموسيقى العربية 

 

بعد الإعلان الرسمي عن الجدول الغنائي لمهرجان الموسيقى العربية 32، تصاعدت أزمة الأحداث في لبنان مما أثر على عدد من فعالياتها بين الاعتذار وتخصيص الأجر لصالح الأسر المتضررة.

وائل جسار يعتذر عن حفل مهرجان الموسيقى العربية: لبنان موجوع

أعلن وائل جسار عن الاعتذار عن مشاركته في مهرجان الموسيقى العربية نظرًا للضربات الإسرائيلية الغاشمة على الأراضي اللبنانية، ولحقه الفنان عاصي الحلاني .

 

 

ويقام المهرجان على مسارح دار الأوبرا المصرية، منها: "المسرح الكبير، الصغير، الجمهورية، سيد درويش، النافورة، مسرح معهد الموسيقى العربية، مسرح أوبرا دمنهور، سيد درويش بالإسكندرية.

النجوم المشاركين بمهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ 32

من النجوم المشاركين في الدورة الـ 32: الموسيقار عمر خيرت، مدحت صالح،  لينا شماميان، تامر عاشور، أحمد سعد، لطفي بوشناق، مروة ناجي، هاني شاكر، محمد محسن،  فؤاد زبادي، علي الحجار، عبير نعمة، مي فاروق، ريهام عبد الحكيم، وعد البحري، همام إبراهيم، نادية مصطفى، أحمد جمال وآخرون.

 

 

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