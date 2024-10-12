الأحد 13 أكتوبر 2024
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

جيش الاحتلال: حزب الله أطلق نحو 320 مقذوفًا

الاحتلال الاسرائيلي
الاحتلال الاسرائيلي

كشف الجيش الإسرائيلي، إن حزب الله اللبناني أطلق نحو 320 مقذوفًا من لبنان على إسرائيل في يوم الغفران، أقدس الأعياد اليهودية الذي بدأ مساء الجمعة وانتهى ليل السبت.

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وبحسب"سكاي نيوز عربية"، جاء في بيان للجيش الإسرائيلي "خلال يوم الغفران في نهاية الأسبوع، نحو 320 مقذوفا أطلقتها منظمة حزب الله الإرهابية عبرت من لبنان إلى إسرائيل.
وفي بيان منفصل، أعلن الجيش رصد مقذوفين عبرا من شمال غزة حيث تخوض إسرائيل حربا في مواجهة حركة حماس، باتجاه مدينة عسقلان، لكنهما سقطا في منطقة غير مأهولة.
وقد أغلق الجيش الإسرائيلي مناطق حول عدد من البلدات في شمال إسرائيل بعد تقييم أمني عقب إخلاء العديد منها جراء إطلاق جماعة حزب اللهاللبنانية صواريخ وقذائف من لبنان.

وأعلن أن المناطق العسكرية المغلقة على امتداد الحدود مع لبنان ستشمل الآن زرعيت وشومارا وشتوله وناتوا وإيفن مناحيم.
وفي وقت سابق من الجمعة، حذر حزب الله سكان مناطق في شمال إسرائيل من أن منازل وقواعد عسكرية في أحياء سكنية، بعضها في مدن كبرى، ستكون هدفاً له.

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