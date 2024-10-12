السبت 12 أكتوبر 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

جيش الاحتلال يشن غارات عنيفة جنوب لبنان

غارات اسرائيلية
غارات اسرائيلية

ذكرت وكالة روسيا اليوم، أن الجيش الإسرائيلي استهدف مساء اليوم السبت مناطق مختلفة في لبنان، فيما تم إطلاق صواريخ من الجنوب تجاه شمال إسرائيل.

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وأشارت ، إلى أن الجيش الإسرائيلي نفذ غارات عنيفة استهدفت السوق التجاري في مدينة النبطية بعمق الجنوب اللبناني.
كما شن الجيش الإسرائيلي غارات استهدفت بلدات النبي شيت وسرعين وتمنين التحتا وبريتال ومرتفعات بلدات جلالا و حزرتا والنبي إيلا في البقاع شرقي لبنان.

وفي جنوب لبنان، أطلق الجيش الإسرائيلي صاروخا موجها على أحد اللأهداف في بلدة طيرحرفا، كما استهدفت المدفعية الإسرائيلية بلدة علما الشعب بعدد من القذائف، بالإضافة إلى قصف مدفعي على سهل مرجعيون جنوبي لبنان.
فيما تم إطلاق رشقة صاروخية من جنوب لبنان باتجاه شمال إسرائيل.

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