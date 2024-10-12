السبت 12 أكتوبر 2024
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

الاحتلال الإسرائيلي يقتحم قرية تل غرب نابلس

الاحتلال الاسرائيلي
الاحتلال الاسرائيلي

استمرارًا لجرائم الاحتلال، فقد اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، قرية تل جنوب غرب نابلس، وداهمت معصرة زيتون فيها.

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ووفقًا لما أوردته وكالة الانباء الفلسطينية"وفا"، قالت مصادر محلية إن الاحتلال اقتحم القرية بعدد من الدوريات، وداهم معصرة زيتون وأطلق قنابل الغاز السام المسيل للدموع تجاه المتواجدين فيها، وأجبرهم على الخروج منها، قبل أن  ينسحب ويعاد تشغيل المعصرة
وقد أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، الرصاص الحي صوب منازل المواطنين في مخيم العروب شمال الخليل، جنوب الضفة الغربية
وأفادت، بأن أضرار لحقت بمنازل المواطنين عقب إطلاق كثيف للرصاص الحي من قبل جنود الاحتلال تجاه منازلهم المحاذية للشارع الرئيسي على مدخل مخيم العروب، ولم يبلغ عن إصابات.

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