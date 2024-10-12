استعدادًا للمؤتمر الطبي.. محافظ مطروح يلتقي نقيب الأطباء بالمحافظة

استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، الدكتور طارق الكاسح نقيب أطباء مطروح، وعدد من الأطباء المحاضرين في المؤتمر الطبي المزمع انعقاده بالمحافظة.

حضر اللقاء الدكتور عبدالله الخثعمي أستاذ طب الاسرة والصحه النفسية بمنظمة الصحة العالمية، والدكتور محسن عبده عداوي أستاذ طب الاسرة والصحه النفسية بجازان بالسعودية.

في بداية اللقاء رحب محافظ مطروح بضيفا المحافظة، والمحاضرين في المؤتمر الطبي عن طب الأسرة والصحة النفسية ودمجها بالوحدات الصحية بمطروح يومي الأحد والاثنين 13 و14 أكتوبر الجاري، مؤكدا على أهمية التثقيف و التعريف بالصحة النفسية ومدى تأثيرها كخطوة في تشخيص وعلاج العديد من الأمراض.

كما قام محافظ مطروح بتقديم درع المحافظة لنقيب أطباء مطروح وضيوف المحافظة المحاضرين في المؤتمر الطبي تقديراً لدور نقابة الأطباء بمطروح بمقترحات الارتقاء بمنظومة الصحة وتبادل الرؤى والخبرات خاصة في التخصصات الطبية الأساسية والنادرة ومنها طب الأسرة والصحة النفسية.

يأتى هذا تزامنا مع استعدادات نقابة أطباء مطروح لتنظيم مؤتمر طبى عن طب الأسرة والصحة النفسية ودمجها بالوحدات الصحية بمطروح وذلك غدا الأحد وبعد غدا الاثنين بمطروح، مع تنظيم عدد من ورش العمل على مدار اليومين والحرص على مشاركة الجهات المعنية لتحقيق المستهدف من المؤتمر ونشر أهمية طب الأسرة والطب النفسى، وأهمية ذلك التخصص وتأثيره في الكشف على المرضى وتحديد كثير من طرق العلاج.

محافظ مطروح يتابع فعاليات المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان

وفي سياق آخر تابع محافظ مطروح فعاليات مبادرة بداية موجها الشكر والتقدير للقيادة السياسية على الاهتمام الكبير وإستمرار جهود بناء الإنسان وتوفير الحياة الكريمة له، من خلال عدد من المبادرات، ومنها مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " بداية جديدة لبناء الإنسان ضمن المشروع القومى للتنمية البشرية، والتى تم الاستعداد لها مع جاهزية معدات وسيارات جميع الجهات المشاركة بمحافظة مطروح، و العمل بروح الفريق الواحد مع استحداث خدمات لأهالي مطروح كسيارة السجل المدنى لعمل بطاقات وتوثيق لأبناء مطروح في عمق الصحراء ، وتضافر جهود كافة الجهات لتحقيق أهدافها المرجوة لتعزيز التنمية المستدامة وبناء قدرات المواطن وفق رؤية مصر 2030، فالمواطن هدف المبادرة مع تركيز كل الخدمات في المجالات المختلفة ومنها الصحية، والتعليمية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها في إطار اهتمام الدولة بمجال التنمية البشرية وتأكيد تقديم المحافظة كافة التيسيرات و الإمكانات والجهود لتفعيل ونجاح أعمال المبادرة.