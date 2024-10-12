السبت 12 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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أستاذ طرق: محطة بشتيل تقضي على التكدس والازدحام وتعمل وفقا للنظم العالمية

محطة بشتيل
محطة بشتيل

كشف الدكتور أسامة عقيل أستاذ هندسة الطرق، أهمية محطة قطارات صعيد مصر ببشتيل، والتي  افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، اليوم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج «صالة التحرير»، والمذاع على قناة صدى البلد، قائلًا: «الهدف الرئيسي من محطة صعيد مصر ببشتيل للقضاء على التكدس والازدحام في محطة مصر، بالإضافة إلى التخلص من الضغط على الشوارع المجاورة لمحطة مصر».

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كاتب صحفي: محطة قطارات صعيد مصر بشتيل نموذج حضاري كبير

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الرئيس السادات سبق عصره.. رسائل الرئيس السيسي خلال افتتاح محطة قطارات بشتيل

وتابع: « محطة مصر "رمسيس"، كانت تخلق حالة من الزحام الشديد، ولكن محطة بشتيل ستساعد على تخفيف العبء في محطة مصر».

وأوضح أسامة عقيل، أن محطة صعيد مصر ببشتيل ستسخدم أحدث النظم الإلكترونية العالمية، مما سيؤدي إلى انخفاض تدخل العنصر البشري ويقلل من الأخطاء التي كانت ترتكب قديما.

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