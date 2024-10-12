أستاذ طرق: محطة بشتيل تقضي على التكدس والازدحام وتعمل وفقا للنظم العالمية

كشف الدكتور أسامة عقيل أستاذ هندسة الطرق، أهمية محطة قطارات صعيد مصر ببشتيل، والتي افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، اليوم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج «صالة التحرير»، والمذاع على قناة صدى البلد، قائلًا: «الهدف الرئيسي من محطة صعيد مصر ببشتيل للقضاء على التكدس والازدحام في محطة مصر، بالإضافة إلى التخلص من الضغط على الشوارع المجاورة لمحطة مصر».

وتابع: « محطة مصر "رمسيس"، كانت تخلق حالة من الزحام الشديد، ولكن محطة بشتيل ستساعد على تخفيف العبء في محطة مصر».

وأوضح أسامة عقيل، أن محطة صعيد مصر ببشتيل ستسخدم أحدث النظم الإلكترونية العالمية، مما سيؤدي إلى انخفاض تدخل العنصر البشري ويقلل من الأخطاء التي كانت ترتكب قديما.