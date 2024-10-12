الأحد 13 أكتوبر 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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محمد الباز: الزمن عدو الرئيس السيسي الأساسي ضد تنفيذ الإنجازات

الإعلامي محمد الباز
الإعلامي محمد الباز

قال الإعلامي محمد الباز، إن الكثير لم يستوعب أن تتواجد محطة بهذا الشكل في مصر،  مشيرًا إلى أن محطة "سكك حديد مصر" بنيت من قبل الإنجليز، أما محطة سكك حديد بشتيل فبنيت من قبل المصريين، وهي بمثابة صرح كبير للغاية. 
وتابع "الباز"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على  القناة العاشرة المصرية "ten"، مساء السبت، أن بناء هذا الصرح بهذا الشكل يشبه الجيل الحالي من المصرييين بالجيل السابق من الفراعنة.

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ولفت إلى أن هذه المحطة إذا تأجل تنفيذها خلال الفترة الحالية، فسترتفع تكلفتها إلى الإنشاء إلى أضعاف التكاليف الحالية في المستقبل، مشيرًا إلى أن العدو الرئيسي للرئيس السيسي هو الزمن، فهو يسابق الزمن، من أجل تحقيق المزيد من الإنجازات.

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