محمد الباز: الرئيس السيسي قام ببناء مصر من الصفر

عقب الإعلامي محمد الباز، على تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي حول رؤية الرئيس الراحل الثاقبة نحو تحقيق السلام ، قائلاً: "هذه ليست المرة الأولى التي يتحدث فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي عن الرئيس الراحل محمد أنور السادات، حيث تحدث سابقًا بأن السلام الذي حققه السادات ودفع ثمنه حياته، لكي يحافظ على مصر".

وأضاف "الباز"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ، ببرنامج "بالورقة والقلم"،ا لمذاع على القناة العاشرة المصرية "ten"، مساء السبت، أن البعض اتهم الرئيس السادات بالخيانة بعد السلام مع دولة الاحتلال، رغم أن البعض لا يعي ما يحدث على الأرض من تحركات سياسية واقتصادية.



وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي عمل على بناء الدولة المصرية من الصفر على حد تعبيره، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي اهتم بإنشاء الكثير من الكباري على نهر النيل، بدلاً من المعديات، حيث حرص على إنشاء كوبري كل 25 كيلو ، وهذا أنقذ أوراح آلاف المصريين.

ولفت إلى أن ردة فعل الشعب المصري قد لا تكون جيدة حال اقتناعهم بأن ما يحدث من مشاريع في كافة المجالات، لن يكون لديه تأثير في المستقبلأ، معقبا:" الشعب المصري يعي بان التضحيات التي تحدث الآن لن تضيع"

وأكد في سياق آخر أن الرئيس الراحل أنور السادات تعرض لأكبر عملية تشويه في التاريخ حيًا وميتًا، وهذه الحملة لم تحدث بشرف، مشيرًا إلى أن الكاتب محمد حسنين هيكل قام باعداد كتاب للدفاع عن كل ما فعله الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، متحدثا على ضرورة احترام حرمة الموتى، وعندما توفى "السادات" لم يكن منصفًا معه، ولم يحترم حرمة موتته في كل الأحوال.

وأضاف، أن "هيكل" لم يكن يحب السادات ، لانه أخرجه من جريدة الإهرام، خلاف تعرضه للسجن في عام 1981، حيث ظل "هيكل" في حالة ذهول غير طبيعية لمدة ليست بالقليلة في الأيام الاولى من السجن، وعندما خرج من السجن، قام بإعداد كتاب "خريف الغضب".

وأشار إلى أن هذا الكتاب هو أسوأ كتاب على الإطلاق، حيث كان ملحق الكتاب يتحدث على أن الرئيس الراحل أنور السادات كان كله مساويء، ليس هذا فقط، بل عظم "هيكل" من النكسة، وقلل من أهمية نصر اكتوبر.