أحمد موسى عن محطة بشتيل: الرئيس السيسي ينفذ أفضل الأشياء والبعض لا يقول شكرا

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الدولة حرصت على إنشاء محطة صعيد مصر لخدمة المواطنين، معلقا: "الرئيس السيسي عايز يعمل أحسن حاجة للناس".

وتابع الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن ما حدث اليوم في افتتاح محطة بشتيل الجديدة يشجع على استخدام القطارات الآمنة المؤمنة ذات الكفاءة العالية في مصر، موضحا أن الدولة تعمل على تنمية البنية التحتية وخاصة الطرق وخدمات السكة الحديد.



كما أردف: في ناس تنكر ولا تقول شكرا.. لا يا حبيبي اللي اتعمل النهاردة متعملش في تاريخ مصر.. بعض الناس عايزه تعيش على الحجات البايظة.. أحنا عايزين حاجة تليق بالبلد".



وذكر الإعلامي أحمد موسى، أنه خلال السنوات الماضية، كانت قطارات السكة الحديد غير آدمية، معلقا:" كنت بركب القطارات سنوات والقطر مفهوش شباك كويس .. والله كنا بنقف بالطوابير والزحمة بالساعات عشان نحجز تذاكر".